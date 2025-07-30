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Число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек
Число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек - 30.07.2025, ПРАЙМ
Число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек
Число россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц в 2025 году превысило 45 тысяч человек, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T05:15+0300
2025-07-30T05:15+0300
общество
экономика
росстат
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Число россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц в 2025 году превысило 45 тысяч человек, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек. Число россиян с зарплатой от 1 миллиона рублей на апрель текущего года достигло 45 428 человек - это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее. Тогда таких работников в стране насчитывалось 24 400. Согласно данным Росстата, зарплату от одного до двух миллионов рублей получали 34 399 человек, от двух до трех миллионов - 5 728 россиян, а свыше трех миллионов - 5 301 работник. Больше всего россиян с зарплатой от миллиона трудится в области информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи человек), в обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи) и финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи человек). Два года назад большинство таких сотрудников было в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах. Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в текущем году составила 0,16% от общего числа работников против 0,08% в 2023 году.
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общество , росстат
Общество , Экономика, Росстат
05:15 30.07.2025
 
Число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек

Росстат: число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Число россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц в 2025 году превысило 45 тысяч человек, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.
Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.
Число россиян с зарплатой от 1 миллиона рублей на апрель текущего года достигло 45 428 человек - это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее. Тогда таких работников в стране насчитывалось 24 400.
Согласно данным Росстата, зарплату от одного до двух миллионов рублей получали 34 399 человек, от двух до трех миллионов - 5 728 россиян, а свыше трех миллионов - 5 301 работник.
Больше всего россиян с зарплатой от миллиона трудится в области информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи человек), в обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи) и финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи человек). Два года назад большинство таких сотрудников было в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах.
Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в текущем году составила 0,16% от общего числа работников против 0,08% в 2023 году.
 
ЭкономикаОбществоРосстат
 
 
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