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В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС
В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами. Об этом говорится в сообщении правительства Сахалинской области. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:05+0300
2025-07-30T08:05+0300
2025-07-30T08:05+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами. Об этом говорится в сообщении правительства Сахалинской области. "Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС", - говорится в сообщении.Землетрясение продолжается, угроза цунами в Сахалинской области не снята, сообщила представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором."Землетрясение продолжается, угроза цунами нами пока не снята, население остается на возвышенности, организовано оказание медицинской помощи", - сообщила представитель.
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сахалин
В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС
В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после цунами
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами. Об этом говорится в сообщении правительства Сахалинской области.
"Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
Землетрясение продолжается, угроза цунами в Сахалинской области не снята, сообщила представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором.
"Землетрясение продолжается, угроза цунами нами пока не снята, население остается на возвышенности, организовано оказание медицинской помощи", - сообщила представитель.
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