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Золото начало дешеветь на данных по экономике США - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Золото начало дешеветь на данных по экономике США
Золото начало дешеветь на данных по экономике США - 30.07.2025, ПРАЙМ
Золото начало дешеветь на данных по экономике США
Стоимость золота в среду вечером снижается на после выхода статистики по числу рабочих мест в частном секторе США и данных по ВВП страны, следует из биржевых... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T18:25+0300
2025-07-30T18:25+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером снижается на после выхода статистики по числу рабочих мест в частном секторе США и данных по ВВП страны, следует из биржевых данных. По состоянию на 18.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 25,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,74%, до 3 356,05 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,35% - до 37,77 доллара за унцию. Ранее в среду министерство торговли США опубликовало данные по ВВП страны. Так, показатель во втором квартале согласно первоначальной оценке, увеличился на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали значение роста американской экономики на уровне 2,4% в пересчете на год. Кроме того, были обнародованы данные по числу рабочих мест в частной секторе США. Так, их значение в июле выросло сразу на 104 тысячи, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Позитивные данные по экономике США могут поддерживать рост курса доллара, что может снизить спрос на золото держателей других валют. Так, по состоянию на 18.03 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,52% - до 99,43 пункта. В этот же день позднее будут обнародованы решения Федеральной резервной системы США по итогам июльского заседания. Большинство аналитиков (96,9%), по данным CME Group, ожидают сохранение учетной ставки регулятора на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 4-4,25%.
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торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
18:25 30.07.2025
 
Золото начало дешеветь на данных по экономике США

Биржи: цены на золото начали снижаться после выхода статданных по экономике США

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером снижается на после выхода статистики по числу рабочих мест в частном секторе США и данных по ВВП страны, следует из биржевых данных.
По состоянию на 18.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 25,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,74%, до 3 356,05 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,35% - до 37,77 доллара за унцию.
Ранее в среду министерство торговли США опубликовало данные по ВВП страны. Так, показатель во втором квартале согласно первоначальной оценке, увеличился на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали значение роста американской экономики на уровне 2,4% в пересчете на год.
Кроме того, были обнародованы данные по числу рабочих мест в частной секторе США. Так, их значение в июле выросло сразу на 104 тысячи, что оказалось выше ожиданий аналитиков.
Позитивные данные по экономике США могут поддерживать рост курса доллара, что может снизить спрос на золото держателей других валют. Так, по состоянию на 18.03 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,52% - до 99,43 пункта.
В этот же день позднее будут обнародованы решения Федеральной резервной системы США по итогам июльского заседания. Большинство аналитиков (96,9%), по данным CME Group, ожидают сохранение учетной ставки регулятора на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 4-4,25%.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Цены на золото идут вверх
Вчера, 19:01
 
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