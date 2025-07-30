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В Deloitte оценили потери Германии от импортных пошлин в США

В Deloitte оценили потери Германии от импортных пошлин в США - 30.07.2025, ПРАЙМ

В Deloitte оценили потери Германии от импортных пошлин в США

Потери Германии от введения США импортных пошлин в 15% на большинство товаров из ЕС могут составить до 31 миллиарда евро в год в среднесрочной перспективе,... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:13+0300

2025-07-30T14:13+0300

2025-07-30T14:13+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Потери Германии от введения США импортных пошлин в 15% на большинство товаров из ЕС могут составить до 31 миллиарда евро в год в среднесрочной перспективе, однако убытки могут быть частично компенсированы за счет переориентации на другие рынки, показали расчеты консалтинговой компании Deloitte. "В среднесрочной перспективе экспорт (из Германии - ред.) в США сократится на 20%, что приведет к потере 31 миллиарда евро в год", - говорится в пресс-релизе на сайте компании. По ее подсчетам, немецкое машиностроение пострадает от пошлин сильнее всего, потеряв 7,2 миллиарда евро из-за снижения экспорта на 23%. Экспорт немецких фармацевтических компаний в США сократится на 20%, а потери достигнут 5,1 миллиарда евро. Пошлины затронут и химическую, автомобильную и электротехническую промышленность ФРГ, следует из расчетов. При этом Германия может частично компенсировать потери, переориентировав экспортную продукцию на рынки других стран ЕС, Индонезии или Южной Кореи, пишет компания. Однако даже в этом случае ФРГ потеряет 7,1 миллиарда евро.

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сша, германия, индонезия, ес, deloitte, new york times