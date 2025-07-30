https://1prime.ru/20250730/deloitte-860114637.html
В Deloitte оценили потери Германии от импортных пошлин в США
В Deloitte оценили потери Германии от импортных пошлин в США - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Deloitte оценили потери Германии от импортных пошлин в США
Потери Германии от введения США импортных пошлин в 15% на большинство товаров из ЕС могут составить до 31 миллиарда евро в год в среднесрочной перспективе,... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:13+0300
2025-07-30T14:13+0300
2025-07-30T14:13+0300
экономика
сша
германия
индонезия
ес
deloitte
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Потери Германии от введения США импортных пошлин в 15% на большинство товаров из ЕС могут составить до 31 миллиарда евро в год в среднесрочной перспективе, однако убытки могут быть частично компенсированы за счет переориентации на другие рынки, показали расчеты консалтинговой компании Deloitte. "В среднесрочной перспективе экспорт (из Германии - ред.) в США сократится на 20%, что приведет к потере 31 миллиарда евро в год", - говорится в пресс-релизе на сайте компании. По ее подсчетам, немецкое машиностроение пострадает от пошлин сильнее всего, потеряв 7,2 миллиарда евро из-за снижения экспорта на 23%. Экспорт немецких фармацевтических компаний в США сократится на 20%, а потери достигнут 5,1 миллиарда евро. Пошлины затронут и химическую, автомобильную и электротехническую промышленность ФРГ, следует из расчетов. При этом Германия может частично компенсировать потери, переориентировав экспортную продукцию на рынки других стран ЕС, Индонезии или Южной Кореи, пишет компания. Однако даже в этом случае ФРГ потеряет 7,1 миллиарда евро.
https://1prime.ru/20250729/poshliny-860056766.html
сша
германия
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, германия, индонезия, ес, deloitte, new york times
Экономика, США, ГЕРМАНИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ЕС, Deloitte, New York Times
В Deloitte оценили потери Германии от импортных пошлин в США
Deloitte: потери ФРГ от пошлин США могут составить до 31 миллиарда евро в год
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Потери Германии от введения США импортных пошлин в 15% на большинство товаров из ЕС могут составить до 31 миллиарда евро в год в среднесрочной перспективе, однако убытки могут быть частично компенсированы за счет переориентации на другие рынки, показали расчеты консалтинговой компании Deloitte.
"В среднесрочной перспективе экспорт (из Германии - ред.) в США сократится на 20%, что приведет к потере 31 миллиарда евро в год", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.
По ее подсчетам, немецкое машиностроение пострадает от пошлин сильнее всего, потеряв 7,2 миллиарда евро из-за снижения экспорта на 23%. Экспорт немецких фармацевтических компаний в США сократится на 20%, а потери достигнут 5,1 миллиарда евро. Пошлины затронут и химическую, автомобильную и электротехническую промышленность ФРГ, следует из расчетов.
При этом Германия может частично компенсировать потери, переориентировав экспортную продукцию на рынки других стран ЕС, Индонезии или Южной Кореи, пишет компания. Однако даже в этом случае ФРГ потеряет 7,1 миллиарда евро.
"Пощечина для Европы": в Италии отреагировали на сделку ЕС и США