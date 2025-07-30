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Доллар слабеет в среду в ожидании решений ФРС США - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Доллар слабеет в среду в ожидании решений ФРС США
Доллар слабеет в среду в ожидании решений ФРС США - 30.07.2025, ПРАЙМ
Доллар слабеет в среду в ожидании решений ФРС США
Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:10+0300
2025-07-30T08:10+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.56 мск курс евро к доллару растёт до 1,1551 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1546 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 148,14 иены с уровня прошлого закрытия в 148,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 98,68 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Существует вероятность того, что ФРС может "начать склоняться" в сторону проведения мягкой кредитно-денежной политики, считает аналитик OANDA Келвин Вон (Kelvin Wong), мнение которого приводит агентство Рейтер. А по данным CME Group, почти все аналитики ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. При этом два из трёх экспертов прогнозируют её снижение на сентябрьском заседании.
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доллар, евро, иена, рынок, торги
Экономика, доллар, евро, иена, Рынок, Торги
08:10 30.07.2025
 
Доллар слабеет в среду в ожидании решений ФРС США

Курс доллара снижается к евро и иене в среду в ожидании решений ФРС США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.56 мск курс евро к доллару растёт до 1,1551 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1546 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 148,14 иены с уровня прошлого закрытия в 148,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 98,68 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Существует вероятность того, что ФРС может "начать склоняться" в сторону проведения мягкой кредитно-денежной политики, считает аналитик OANDA Келвин Вон (Kelvin Wong), мнение которого приводит агентство Рейтер.
А по данным CME Group, почти все аналитики ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. При этом два из трёх экспертов прогнозируют её снижение на сентябрьском заседании.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 17:55
 
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