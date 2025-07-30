https://1prime.ru/20250730/dollar-860090559.html

Доллар слабеет в среду в ожидании решений ФРС США

Доллар слабеет в среду в ожидании решений ФРС США - 30.07.2025, ПРАЙМ

Доллар слабеет в среду в ожидании решений ФРС США

Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T08:10+0300

2025-07-30T08:10+0300

2025-07-30T08:10+0300

экономика

доллар

евро

иена

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_018c58d34f045f0c237ee077225a4756.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.56 мск курс евро к доллару растёт до 1,1551 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1546 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 148,14 иены с уровня прошлого закрытия в 148,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 98,68 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Существует вероятность того, что ФРС может "начать склоняться" в сторону проведения мягкой кредитно-денежной политики, считает аналитик OANDA Келвин Вон (Kelvin Wong), мнение которого приводит агентство Рейтер. А по данным CME Group, почти все аналитики ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. При этом два из трёх экспертов прогнозируют её снижение на сентябрьском заседании.

https://1prime.ru/20250729/valyuta-860079549.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, евро, иена, рынок, торги