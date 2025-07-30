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Доллар вышел в плюс к иене - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Доллар вышел в плюс к иене
Доллар вышел в плюс к иене - 30.07.2025, ПРАЙМ
Доллар вышел в плюс к иене
Курс доллара по отношению к иене перешел к росту в среду после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T17:35+0300
2025-07-30T17:35+0300
экономика
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рынок
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене перешел к росту в среду после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.19 мск курс доллара к иене поднимался до 148,97 иены с уровня прошлого закрытия в 148,51 иены за доллар. До публикации данных японская валюта дорожала. Курс евро к доллару на 17.19 мск опускался до 1,1477 доллара с 1,1546 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,53% - до 99,44 пункта. ВВП США в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, увеличился на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ждали роста показателя на 2,4% в пересчете на год. Кроме того, число рабочих мест в частных компаниях страны в июле поднялось на 104 тысячи, прогноз предполагал рост на 75 тысяч. В пятницу будут опубликованы официальные данные по занятости в США за текущий месяц. Позднее в среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Также в среду пройдет пресс-конференция председателя американского центробанка Джерома Пауэлла.
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доллар, иена, рынок
Экономика, доллар, иена, Рынок
17:35 30.07.2025
 
Доллар вышел в плюс к иене

Доллар перешел к росту к иене в среду после выхода американской макростатистики

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене перешел к росту в среду после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.19 мск курс доллара к иене поднимался до 148,97 иены с уровня прошлого закрытия в 148,51 иены за доллар. До публикации данных японская валюта дорожала.
Курс евро к доллару на 17.19 мск опускался до 1,1477 доллара с 1,1546 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,53% - до 99,44 пункта.
ВВП США в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, увеличился на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ждали роста показателя на 2,4% в пересчете на год.
Кроме того, число рабочих мест в частных компаниях страны в июле поднялось на 104 тысячи, прогноз предполагал рост на 75 тысяч. В пятницу будут опубликованы официальные данные по занятости в США за текущий месяц.
Позднее в среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Также в среду пройдет пресс-конференция председателя американского центробанка Джерома Пауэлла.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 31 июля
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