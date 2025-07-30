https://1prime.ru/20250730/dollar-860135638.html

Доллар ускорил рост к мировым валютам

Доллар ускорил рост к мировым валютам - 30.07.2025, ПРАЙМ

Доллар ускорил рост к мировым валютам

Стоимость доллара слегка усилила рост по отношению к мировым валютам после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T21:36+0300

2025-07-30T21:36+0300

2025-07-30T21:36+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара слегка усилила рост по отношению к мировым валютам после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,1483 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1546 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 148,8 иены с уровня прошлого закрытия в 148,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,45% - до 99,37 пункта. До оглашения решений американского центробанка доллар дорожал чуть меньшими темпами. ФРС США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября.

https://1prime.ru/20250730/dollar-860128725.html

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торги, доллар