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Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы
Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы - 30.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы
Доставка лекарств в регионы России из-за огромных территорий и наличия экстремальных климатических зон является сложной логистической задачей, для это требуется | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T03:15+0300
2025-07-30T03:15+0300
2025-07-30T03:15+0300
бизнес
экономика
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Доставка лекарств в регионы России из-за огромных территорий и наличия экстремальных климатических зон является сложной логистической задачей, для это требуется специальный транспорт и специальная подготовка, рассказал РИА Новости управляющий директор логистического оператора NC Logistic Гарольд Власов.
"Огромная территория и наличие экстремальных климатических зон делают доставку лекарств в отдаленные и труднодоступные населенные пункты России сложной логистической задачей, которая требует специализированного транспорта и тщательной подготовки", — отметил Власов.
"Снабжение регионов фармацевтической продукцией упростилось благодаря внедрению централизованных систем закупок лекарств во многих субъектах Федерации. Этот подход позволяет оптимизировать логистику, снизить издержки и обеспечить непрерывное поступление необходимых медикаментов и изделий", - добавил он.
Власов пояснил, что централизованная система закупок решает сразу две важные проблемы: отсутствие у некоторых больниц подходящих подъездных путей для крупногабаритного транспорта и недостаточное оснащение для разгрузки термолабильных препаратов.
Одной из главных задач при транспортировке лекарств является соблюдение температурного режима. Так, вакцины и иммунобиологические препараты требуют транспортировки в диапазоне от +2 до +8°C. При этом отклонение от температурных параметров при транспортировке лекарственных препаратов недопустимо. Это может привести к потере качества и эффективности фармпродукции и, как следствие, поставить под угрозу здоровье пациентов, добавил Власов.
Он рассказал, что в труднодоступные регионы доставка часто осуществляется мультимодальными перевозками с использованием различных видов транспорта.
"Если стандартные грузовые машины с рефрижераторами не могут преодолеть бездорожье, лекарства в термоконтейнерах с хладоэлементами перевозятся на транспортных средствах повышенной проходимости. В регионы с неразвитой или отсутствующей дорожной инфраструктурой термоконтейнеры с препаратами зачастую доставляются малой авиацией, включая санитарную", — пояснил Власов.
При этом в случаях, когда наземное сообщение затруднено или полностью прекращено, единственно возможным способом доставки лекарственных препаратов является водный транспорт, добавил он.
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бизнес
Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы
Эксперт Власов: доставка лекарств в регионы России требует спецподготовки
МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Доставка лекарств в регионы России из-за огромных территорий и наличия экстремальных климатических зон является сложной логистической задачей, для это требуется специальный транспорт и специальная подготовка, рассказал РИА Новости управляющий директор логистического оператора NC Logistic Гарольд Власов.
"Огромная территория и наличие экстремальных климатических зон делают доставку лекарств в отдаленные и труднодоступные населенные пункты России сложной логистической задачей, которая требует специализированного транспорта и тщательной подготовки", — отметил Власов.
"Снабжение регионов фармацевтической продукцией упростилось благодаря внедрению централизованных систем закупок лекарств во многих субъектах Федерации. Этот подход позволяет оптимизировать логистику, снизить издержки и обеспечить непрерывное поступление необходимых медикаментов и изделий", - добавил он.
Власов пояснил, что централизованная система закупок решает сразу две важные проблемы: отсутствие у некоторых больниц подходящих подъездных путей для крупногабаритного транспорта и недостаточное оснащение для разгрузки термолабильных препаратов.
Одной из главных задач при транспортировке лекарств является соблюдение температурного режима. Так, вакцины и иммунобиологические препараты требуют транспортировки в диапазоне от +2 до +8°C. При этом отклонение от температурных параметров при транспортировке лекарственных препаратов недопустимо. Это может привести к потере качества и эффективности фармпродукции и, как следствие, поставить под угрозу здоровье пациентов, добавил Власов.
Он рассказал, что в труднодоступные регионы доставка часто осуществляется мультимодальными перевозками с использованием различных видов транспорта.
"Если стандартные грузовые машины с рефрижераторами не могут преодолеть бездорожье, лекарства в термоконтейнерах с хладоэлементами перевозятся на транспортных средствах повышенной проходимости. В регионы с неразвитой или отсутствующей дорожной инфраструктурой термоконтейнеры с препаратами зачастую доставляются малой авиацией, включая санитарную", — пояснил Власов.
При этом в случаях, когда наземное сообщение затруднено или полностью прекращено, единственно возможным способом доставки лекарственных препаратов является водный транспорт, добавил он.