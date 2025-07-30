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Жители ЕС внезапно стали терять интерес к электромобилям
Жители ЕС внезапно стали терять интерес к электромобилям - 30.07.2025, ПРАЙМ
Жители ЕС внезапно стали терять интерес к электромобилям
Евросоюз впервые с 2015 года зарегистрировал снижение доли электромобилей в общем количестве новых машин в объединении, следует из анализа РИА Новости данных... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:54+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евросоюз впервые с 2015 года зарегистрировал снижение доли электромобилей в общем количестве новых машин в объединении, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. "В 2024 году в ЕС было зарегистрировано 1,45 миллиона новых электромобилей, работающих только на аккумуляторах, что на 6,1% меньше, чем в 2023 году (1,55 миллиона)", - отмечается в сообщении статистического ведомства. Это стало первым снижением с 2015 года, когда Евростат начал вести такую статистику. До этого количество электромобилей росло в среднем на 58% в год. В результате доля регистраций электромобилей в 2024 году снизилась на 1 процентный пункт - до 13,6% всех регистраций новых машин в ЕС. Эта доля оставалась ниже 1% до 2018 года, но в последние годы заметно росла: до 5,3% в 2020 году, 9% в 2021 году, 12,1% в 2022 году и 14,6% в 2023 году. Наибольшая доля электромобилей среди новых зарегистрированных автомобилей была зафиксирована в Дании (51,3%), на Мальте (37,7%) и в Швеции (34,9%). Наименьшая же доля зарегистрирована в Хорватии (1,8%), Словакии (2,4%) и Польше (3%). "Общее количество электромобилей, работающих только на аккумуляторах, достигло 5,87 миллиона, что соответствует увеличению парка на 32,4% по сравнению с 2023 годом (4,43 миллиона)", - сообщили в статслужбе.
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электромобили, ес, евростат
электромобили, ЕС, Евростат
Жители ЕС внезапно стали терять интерес к электромобилям
В ЕС впервые с 2015 года отметили снижение доли электромобилей в общем числе новых авто
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евросоюз впервые с 2015 года зарегистрировал снижение доли электромобилей в общем количестве новых машин в объединении, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
"В 2024 году в ЕС было зарегистрировано 1,45 миллиона новых электромобилей, работающих только на аккумуляторах, что на 6,1% меньше, чем в 2023 году (1,55 миллиона)", - отмечается в сообщении статистического ведомства. Это стало первым снижением с 2015 года, когда Евростат начал вести такую статистику. До этого количество электромобилей росло в среднем на 58% в год.
В результате доля регистраций электромобилей в 2024 году снизилась на 1 процентный пункт - до 13,6% всех регистраций новых машин в ЕС. Эта доля оставалась ниже 1% до 2018 года, но в последние годы заметно росла: до 5,3% в 2020 году, 9% в 2021 году, 12,1% в 2022 году и 14,6% в 2023 году.
Наибольшая доля электромобилей среди новых зарегистрированных автомобилей была зафиксирована в Дании (51,3%), на Мальте (37,7%) и в Швеции (34,9%). Наименьшая же доля зарегистрирована в Хорватии (1,8%), Словакии (2,4%) и Польше (3%).
"Общее количество электромобилей, работающих только на аккумуляторах, достигло 5,87 миллиона, что соответствует увеличению парка на 32,4% по сравнению с 2023 годом (4,43 миллиона)", - сообщили в статслужбе.
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