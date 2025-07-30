https://1prime.ru/20250730/energetika-860093671.html
Россия обсудила с Мали сотрудничество в области мирного атома
Россия обсудила с Мали сотрудничество в области мирного атома - 30.07.2025, ПРАЙМ
Россия обсудила с Мали сотрудничество в области мирного атома
Россия и Мали провели первую межправительственную комиссию (МПК), где обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе в области использования мирного атома,... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T09:09+0300
2025-07-30T09:09+0300
2025-07-30T09:09+0300
энергетика
россия
мали
сотрудничество
минэнерго рф
мирный атом
виэ
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75530/87/755308744_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_6aa9274a5ee8a887cb659d5a29573d85.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Россия и Мали провели первую межправительственную комиссию (МПК), где обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе в области использования мирного атома, развития гидрогенерации и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщило Минэнерго РФ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев посетил город Бамако, где с министром экономики и финансов Алуссени Сану провел первое заседание российско-малийской межправкомиссии. В совещании также приняли участие представители крупнейших российских энергетических компаний и федеральных министерств. "В ходе МПК стороны обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе в области использования мирного атома, развития гидрогенерации и возобновляемых источников энергии. Также были рассмотрены перспективные направления сотрудничества в области добычи и переработки полезных ископаемых, освоения космоса и кибербезопасности, взаимодействие в области сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Важным событием стало подписание соглашения, в рамках которого российскими специалистами будет составлена "тепловая карта" месторождений Республики Мали, отметили в министерстве. Отдельное внимание было уделено развитию логистической инфраструктуры в Мали и соседних странах Сахеля. В ходе официального визита Цивилев также встретился с президентом переходного периода Ассими Гойтой и премьер-министром Абдулайе Маигой и обсудил с ними результаты переговоров и перспективы дальнейшей работы, заключается в сообщении.
https://1prime.ru/20250728/rosatom-860039770.html
мали
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75530/87/755308744_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_1a4ad6a607f4fd81930c01f3699be0db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мали, сотрудничество, минэнерго рф, мирный атом, виэ
Энергетика, РОССИЯ, МАЛИ, сотрудничество, Минэнерго РФ, мирный атом, ВИЭ
Россия обсудила с Мали сотрудничество в области мирного атома
Минэнерго: РФ и Мали обсудили сотрудничество в энергетике и развитие ВИЭ
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Россия и Мали провели первую межправительственную комиссию (МПК), где обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе в области использования мирного атома, развития гидрогенерации и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщило Минэнерго РФ.
Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев посетил город Бамако, где с министром экономики и финансов Алуссени Сану провел первое заседание российско-малийской межправкомиссии. В совещании также приняли участие представители крупнейших российских энергетических компаний и федеральных министерств.
"В ходе МПК стороны обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе в области использования мирного атома, развития гидрогенерации и возобновляемых источников энергии. Также были рассмотрены перспективные направления сотрудничества в области добычи и переработки полезных ископаемых, освоения космоса и кибербезопасности, взаимодействие в области сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Важным событием стало подписание соглашения, в рамках которого российскими специалистами будет составлена "тепловая карта" месторождений Республики Мали, отметили в министерстве. Отдельное внимание было уделено развитию логистической инфраструктуры в Мали и соседних странах Сахеля.
В ходе официального визита Цивилев также встретился с президентом переходного периода Ассими Гойтой и премьер-министром Абдулайе Маигой и обсудил с ними результаты переговоров и перспективы дальнейшей работы, заключается в сообщении.
Росатом и Минэнерго Нигера подписали меморандум о сотрудничестве