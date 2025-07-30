https://1prime.ru/20250730/energetika-860093671.html

Россия обсудила с Мали сотрудничество в области мирного атома

Россия обсудила с Мали сотрудничество в области мирного атома - 30.07.2025, ПРАЙМ

Россия обсудила с Мали сотрудничество в области мирного атома

Россия и Мали провели первую межправительственную комиссию (МПК), где обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе в области использования мирного атома,... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T09:09+0300

2025-07-30T09:09+0300

2025-07-30T09:09+0300

энергетика

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сотрудничество

минэнерго рф

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Россия и Мали провели первую межправительственную комиссию (МПК), где обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе в области использования мирного атома, развития гидрогенерации и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщило Минэнерго РФ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев посетил город Бамако, где с министром экономики и финансов Алуссени Сану провел первое заседание российско-малийской межправкомиссии. В совещании также приняли участие представители крупнейших российских энергетических компаний и федеральных министерств. "В ходе МПК стороны обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе в области использования мирного атома, развития гидрогенерации и возобновляемых источников энергии. Также были рассмотрены перспективные направления сотрудничества в области добычи и переработки полезных ископаемых, освоения космоса и кибербезопасности, взаимодействие в области сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Важным событием стало подписание соглашения, в рамках которого российскими специалистами будет составлена "тепловая карта" месторождений Республики Мали, отметили в министерстве. Отдельное внимание было уделено развитию логистической инфраструктуры в Мали и соседних странах Сахеля. В ходе официального визита Цивилев также встретился с президентом переходного периода Ассими Гойтой и премьер-министром Абдулайе Маигой и обсудил с ними результаты переговоров и перспективы дальнейшей работы, заключается в сообщении.

https://1prime.ru/20250728/rosatom-860039770.html

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россия, мали, сотрудничество, минэнерго рф, мирный атом, виэ