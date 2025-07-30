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На юге России достигнут новый летний максимум потребления энергомощности
На юге России достигнут новый летний максимум потребления энергомощности - 30.07.2025, ПРАЙМ
На юге России достигнут новый летний максимум потребления энергомощности
Новый летний максимум потребления электрической мощности в 21 345 МВт установлен в объединенной энергосистеме Юга РФ 30 июля, сообщили РИА Новости в Системном... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T19:05+0300
2025-07-30T19:05+0300
2025-07-30T19:06+0300
энергетика
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потребление электроэнергии
максимум
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Новый летний максимум потребления электрической мощности в 21 345 МВт установлен в объединенной энергосистеме Юга РФ 30 июля, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы. "30 июля 2025 года в Объединенной энергосистеме Юга установлен новый максимальный уровень потребления электрической мощности в период экстремально-высоких температур (ПЭВТ) в размере 21 345 МВт при среднесуточной температуре воздуха 27,5°C. Данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности в ПЭВТ, зафиксированное 17 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Диспетчер отметил, что по состоянию на конец июля фактическая среднесуточная температура воздуха в ОЭС Юга за два летних месяца почти на 2 градуса ниже прошлогоднего показателя. "По прогнозу синоптиков жаркая погода на Юге страны сохранится и в ближайшие дни, что приведет к дальнейшему увеличению потребления. В связи с этим одним из основных условий надежного электроснабжения является безаварийная работа генерации и готовность станций к работе полным составом оборудования", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления СО ЕЭС Сергея Павлушко. Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Юга и территориальных энергосистемах стало увеличение потребления населением и мелкомоторной нагрузки на фоне пика летнего туристического сезона и установившейся на юге России жаркой погоды, пояснили в "Системном операторе".
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россия, юг, потребление электроэнергии, максимум
Энергетика, РОССИЯ, Юг, потребление электроэнергии, максимум
На юге России достигнут новый летний максимум потребления энергомощности
СО ЕЭС: на юге России достигнут новый летний максимум потребления энергомощности
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Новый летний максимум потребления электрической мощности в 21 345 МВт установлен в объединенной энергосистеме Юга РФ 30 июля, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы.
"30 июля 2025 года в Объединенной энергосистеме Юга установлен новый максимальный уровень потребления электрической мощности в период экстремально-высоких температур (ПЭВТ) в размере 21 345 МВт при среднесуточной температуре воздуха 27,5°C. Данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности в ПЭВТ, зафиксированное 17 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
Диспетчер отметил, что по состоянию на конец июля фактическая среднесуточная температура воздуха в ОЭС Юга за два летних месяца почти на 2 градуса ниже прошлогоднего показателя.
"По прогнозу синоптиков жаркая погода на Юге страны сохранится и в ближайшие дни, что приведет к дальнейшему увеличению потребления. В связи с этим одним из основных условий надежного электроснабжения является безаварийная работа генерации и готовность станций к работе полным составом оборудования", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления СО ЕЭС Сергея Павлушко.
Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Юга и территориальных энергосистемах стало увеличение потребления населением и мелкомоторной нагрузки на фоне пика летнего туристического сезона и установившейся на юге России жаркой погоды, пояснили в "Системном операторе".
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