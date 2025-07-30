https://1prime.ru/20250730/energomoschnost-860130785.html

На юге России достигнут новый летний максимум потребления энергомощности

На юге России достигнут новый летний максимум потребления энергомощности - 30.07.2025, ПРАЙМ

На юге России достигнут новый летний максимум потребления энергомощности

Новый летний максимум потребления электрической мощности в 21 345 МВт установлен в объединенной энергосистеме Юга РФ 30 июля, сообщили РИА Новости в Системном... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T19:05+0300

2025-07-30T19:05+0300

2025-07-30T19:06+0300

энергетика

россия

юг

потребление электроэнергии

максимум

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Новый летний максимум потребления электрической мощности в 21 345 МВт установлен в объединенной энергосистеме Юга РФ 30 июля, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы. "30 июля 2025 года в Объединенной энергосистеме Юга установлен новый максимальный уровень потребления электрической мощности в период экстремально-высоких температур (ПЭВТ) в размере 21 345 МВт при среднесуточной температуре воздуха 27,5°C. Данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности в ПЭВТ, зафиксированное 17 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Диспетчер отметил, что по состоянию на конец июля фактическая среднесуточная температура воздуха в ОЭС Юга за два летних месяца почти на 2 градуса ниже прошлогоднего показателя. "По прогнозу синоптиков жаркая погода на Юге страны сохранится и в ближайшие дни, что приведет к дальнейшему увеличению потребления. В связи с этим одним из основных условий надежного электроснабжения является безаварийная работа генерации и готовность станций к работе полным составом оборудования", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления СО ЕЭС Сергея Павлушко. Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Юга и территориальных энергосистемах стало увеличение потребления населением и мелкомоторной нагрузки на фоне пика летнего туристического сезона и установившейся на юге России жаркой погоды, пояснили в "Системном операторе".

https://1prime.ru/20250730/mea-860103828.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, юг, потребление электроэнергии, максимум