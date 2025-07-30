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Эстония намерена поставлять ВСУ консервы из мяса зачумленных кабанов

Эстония намерена поставлять ВСУ консервы из мяса зачумленных кабанов - 30.07.2025, ПРАЙМ

Эстония намерена поставлять ВСУ консервы из мяса зачумленных кабанов

Председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T20:19+0300

2025-07-30T20:19+0300

2025-07-30T20:19+0300

эстония

помощь украине

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). "Я предлагаю выкупить у охотников 30 процентов от общего объема отстреленных кабанов, чтобы произвести полмиллиона банок консервов и использовать их для питания Сил обороны и отправки в качестве государственной продовольственной помощи для Украины", - цитирует слова Терраса телерадиокомпания ERR. По его словам, ущерб от уничтоженных в результате болезни животных правительство может компенсировать в размере средней рыночной стоимости. Он добавил, что представит правительству пакет предложений по ограничению распространения болезни и компенсации ущерба. Руководитель отдела здоровья и благополучия животных в эстонском департаменте сельского хозяйства и продовольствия Олев Калда при этом утверждает, что консервы будут производиться только из мяса не зараженных животных, и мясо, в котором при тестировании был выявлен вирус, утилизируется и не пойдет на переработку. По данным ERR, на сегодняшний день вирус африканской чумы свиней распространился по всей Эстонии.

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эстония, помощь украине