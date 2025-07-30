https://1prime.ru/20250730/evro-860111755.html

Евро дорожает к доллару в среду днем

Евро дорожает к доллару в среду днем - 30.07.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару в среду днем

Стоимость евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации сильной макростатистики из еврозоны, инвесторы также ждут решения Федеральной резервной... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T13:17+0300

2025-07-30T13:17+0300

2025-07-30T13:17+0300

экономика

евро

доллар

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации сильной макростатистики из еврозоны, инвесторы также ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.09 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1551 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1546 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 148,07 иены с уровня прошлого закрытия в 148,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,09% - до 98,83 пункта. Годовой рост ВВП еврозоны во втором квартале, по предварительной, первой оценке, составил 1,4% после увеличения первого квартала на 1,5%. Аналитики ожидали замедления роста до 1,2%. Квартальный рост составил 0,1% после увеличения на 0,6% в январе-марте, эксперты ожидали нулевой динамики. ВВП Германии в первом квартале, по предварительной оценке, снизился на 0,1% в квартальном выражении, как и ожидалось. При этом в годовом выражении показатель во втором квартале вырос на 0,4% при прогнозе роста только на 0,2%. Экономика Франции во втором квартале, по предварительной оценке, выросла на 0,3% в квартальном выражении, ожидалось увеличение только на 0,1%. Позднее в среду также будет опубликована первая оценка по ВВП США во втором квартале. Аналитики ждут роста на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Также в среду Федрезерв объявит свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, порядка 97% аналитиков ждут в среду сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. А в сентябре сохранения ждут только 34,6%, тогда как остальные эксперты допускают снижение ставки.

https://1prime.ru/20250730/yuan-860096079.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евро, доллар, рынок