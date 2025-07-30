https://1prime.ru/20250730/evro-860111755.html
Евро дорожает к доллару в среду днем
Евро дорожает к доллару в среду днем - 30.07.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару в среду днем
Стоимость евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации сильной макростатистики из еврозоны, инвесторы также ждут решения Федеральной резервной... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T13:17+0300
2025-07-30T13:17+0300
2025-07-30T13:17+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации сильной макростатистики из еврозоны, инвесторы также ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.09 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1551 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1546 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 148,07 иены с уровня прошлого закрытия в 148,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,09% - до 98,83 пункта. Годовой рост ВВП еврозоны во втором квартале, по предварительной, первой оценке, составил 1,4% после увеличения первого квартала на 1,5%. Аналитики ожидали замедления роста до 1,2%. Квартальный рост составил 0,1% после увеличения на 0,6% в январе-марте, эксперты ожидали нулевой динамики. ВВП Германии в первом квартале, по предварительной оценке, снизился на 0,1% в квартальном выражении, как и ожидалось. При этом в годовом выражении показатель во втором квартале вырос на 0,4% при прогнозе роста только на 0,2%. Экономика Франции во втором квартале, по предварительной оценке, выросла на 0,3% в квартальном выражении, ожидалось увеличение только на 0,1%. Позднее в среду также будет опубликована первая оценка по ВВП США во втором квартале. Аналитики ждут роста на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Также в среду Федрезерв объявит свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, порядка 97% аналитиков ждут в среду сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. А в сентябре сохранения ждут только 34,6%, тогда как остальные эксперты допускают снижение ставки.
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евро, доллар, рынок
Экономика, евро, доллар, Рынок
Евро дорожает к доллару в среду днем
Евро дорожает к доллару в среду после выхода статистики из еврозоны
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации сильной макростатистики из еврозоны, инвесторы также ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.09 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1551 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1546 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 148,07 иены с уровня прошлого закрытия в 148,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,09% - до 98,83 пункта.
Годовой рост ВВП еврозоны во втором квартале, по предварительной, первой оценке, составил 1,4% после увеличения первого квартала на 1,5%. Аналитики ожидали замедления роста до 1,2%. Квартальный рост составил 0,1% после увеличения на 0,6% в январе-марте, эксперты ожидали нулевой динамики.
ВВП Германии в первом квартале, по предварительной оценке, снизился на 0,1% в квартальном выражении, как и ожидалось. При этом в годовом выражении показатель во втором квартале вырос на 0,4% при прогнозе роста только на 0,2%.
Экономика Франции во втором квартале, по предварительной оценке, выросла на 0,3% в квартальном выражении, ожидалось увеличение только на 0,1%.
Позднее в среду также будет опубликована первая оценка по ВВП США во втором квартале. Аналитики ждут роста на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Также в среду Федрезерв объявит свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, порядка 97% аналитиков ждут в среду сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. А в сентябре сохранения ждут только 34,6%, тогда как остальные эксперты допускают снижение ставки.
Юань открыл торги 30 июля снижением