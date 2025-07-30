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Евродепутат назвал режим Зеленского "стиральной машиной" - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Евродепутат назвал режим Зеленского "стиральной машиной"
Евродепутат назвал режим Зеленского "стиральной машиной" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Евродепутат назвал режим Зеленского "стиральной машиной"
Режим Владимира Зеленского является огромной "стиральной машиной" по отмыванию денег Запада, поступающих в виде финансовой и военной помощи, заявил РИА Новости... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T06:40+0300
2025-07-30T06:40+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
запад
словакия
владимир зеленский
рада
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского является огромной "стиральной машиной" по отмыванию денег Запада, поступающих в виде финансовой и военной помощи, заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага. "Уже несколько лет назад было совершенно ясно, что вся эта абсолютно непрозрачная система западной военной и финансовой поддержки режима Зеленского - это одна огромная коррупционная стиральная машина на сотни миллиардов долларов и евро. Эта система построена непосредственно на коррупции, она является ее основным функциональным элементом", - сказал Блага. Как отметил евродепутат, разговоры о борьбе с коррупцией на Украине при действующем там режиме звучат "как неудачная шутка". Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ, однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, призванную якобы укрепить независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП. По данным газеты, речь шла о 50 миллиардах долларов.
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финансы, мировая экономика, украина, запад, словакия, владимир зеленский, рада
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, СЛОВАКИЯ, Владимир Зеленский, Рада
06:40 30.07.2025
 
Евродепутат назвал режим Зеленского "стиральной машиной"

Евродепутат Блага назвал режим Зеленского стиральной машиной по отмыванию денег Запада

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского является огромной "стиральной машиной" по отмыванию денег Запада, поступающих в виде финансовой и военной помощи, заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага.
"Уже несколько лет назад было совершенно ясно, что вся эта абсолютно непрозрачная система западной военной и финансовой поддержки режима Зеленского - это одна огромная коррупционная стиральная машина на сотни миллиардов долларов и евро. Эта система построена непосредственно на коррупции, она является ее основным функциональным элементом", - сказал Блага.
Как отметил евродепутат, разговоры о борьбе с коррупцией на Украине при действующем там режиме звучат "как неудачная шутка".
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ, однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, призванную якобы укрепить независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП. По данным газеты, речь шла о 50 миллиардах долларов.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДСЛОВАКИЯВладимир ЗеленскийРада
 
 
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