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Фондовые индексы Европы показали символический рост

Фондовые индексы Европы показали символический рост - 30.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы показали символический рост

Основные фондовые индексы Европы в среду слабо выросли после данных по ВВП стран еврозоны и корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж и комментарий... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T20:35+0300

2025-07-30T20:35+0300

2025-07-30T20:35+0300

экономика

европа

фондовые индексы

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду слабо выросли после данных по ВВП стран еврозоны и корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,01% - до 9 136,94 пункта, французский CAC 40 - на 0,06%, до 7 861,96 пункта, немецкий DAX - на 0,23%, до 24 272,65 пункта. "Влияние пошлин на прибыль экспортеров отразиться довольно скоро. Если экономические данные Евросоюза и показатели прибыли компаний окажутся хуже, чем ожидается, рост европейских фондовых индексов может замедлиться или перейти к снижению", - цитирует агентство Рейтер главу отдела по рыночному анализу RBC Brewin Dolphin Джанет Муи (Janet Mui). Ранее в среду были опубликованы предварительные данные по ВВП еврозоны от европейского статистического агентства Евростат. Показатель во втором квартале вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%. При этом аналитики прогнозировали годовой рост экономики еврозоны на 1,2%, а в квартальном выражении - нулевую динамику. Что касается корпоративных новостей, акции французской компании-производителя молочной продукции Danone S.A. выросли в цене на 7,35% после того, как компания сообщила о показателей за первое полугодие, по итогам которого ее продажи в Европе выросли на 2,3%, до 4,894 миллиарда евро, отдельно за второй квартал продажи в Европе поднялись на 2,4% год к году, до 2,505 миллиарда евро. При этом бумаги немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG подешевели на 11,53%. Во втором квартале его выручка поднялась на 2,2% - до 5,952 миллиарда евро, но оказалась меньше ожиданий аналитиков в 6,2 миллиарда евро. Компания сохранила годовые прогнозы, в частности, как и в апреле компания ожидает, что по итогам года выручка (без учета валютных колебаний) вырастет на 7-9% за счет роста бренда Adidas. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.

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европа, фондовые индексы