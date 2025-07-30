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Евросоюз выделил Украине почти 50 миллиардов долларов

Евросоюз выделил Украине почти 50 миллиардов долларов - 30.07.2025, ПРАЙМ

Евросоюз выделил Украине почти 50 миллиардов долларов

Евросоюз за 2022-2025 годы выделил Украине почти 50 миллиардов долларов, из которых более 90% приходится на кредиты, следует из анализа РИА Новости данных... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T04:15+0300

2025-07-30T04:15+0300

2025-07-30T04:15+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евросоюз за 2022-2025 годы выделил Украине почти 50 миллиардов долларов, из которых более 90% приходится на кредиты, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина. Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило во вторник украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны. Евросоюз является крупнейшим донором для Украины: с февраля 2022 года по середину июля 2025 года украинский бюджет получил от объединения 48,6 миллиарда долларов, из которых 44,3 миллиарда - это кредитные средства, а остальные предоставлены на безвозмездной основе. В пятерку основных источников финансирования для Украины также входят США (30,2 миллиарда долларов), Япония (8,7 миллиарда), Канада (5,4 миллиарда) и Великобритания (3 миллиарда). Среди международных организаций основные доноры - МВФ, который с февраля 2022 года выделил Украине кредитов на 13,4 миллиарда долларов, а также Всемирный банк (5,3 миллиарда).

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финансы, мировая экономика, украина, сша, япония, ес, мвф, всемирный банк