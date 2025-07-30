https://1prime.ru/20250730/evrostat-860106551.html
ВВП еврозоны вырос лучше прогноза
ВВП еврозоны вырос лучше прогноза - 30.07.2025, ПРАЙМ
ВВП еврозоны вырос лучше прогноза
ВВП стран еврозоны во втором квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%, сообщило европейское... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:08+0300
2025-07-30T12:08+0300
2025-07-30T12:08+0300
экономика
евростат
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны во втором квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовой рост экономики еврозоны на 1,2%, в квартальном выражении - нулевую динамику. В первом квартале рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 1,5%, в квартальном - 0,6%.
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евростат
ВВП еврозоны вырос лучше прогноза
Евростат: ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 1,4%
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны во втором квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовой рост экономики еврозоны на 1,2%, в квартальном выражении - нулевую динамику.
В первом квартале рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 1,5%, в квартальном - 0,6%.
Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 51 пункта