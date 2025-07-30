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Кристальная чистота экспорта. Российская водка может стать новой нефтью

Кристальная чистота экспорта. Российская водка может стать новой нефтью - 30.07.2025, ПРАЙМ

Кристальная чистота экспорта. Российская водка может стать новой нефтью

Российская водка по-прежнему в тренде. Ее узнают, ценят и заказывают по всему миру. Экспортные поставки уверенно растут, покоряя как традиционные рынки, так и... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T06:06+0300

2025-07-30T06:06+0300

2025-07-30T06:06+0300

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бизнес

россия

хаджимурад белхароев

агроэкспорт

минсельхоз

снг

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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ, Олег Обухов. Российская водка по-прежнему в тренде. Ее узнают, ценят и заказывают по всему миру. Экспортные поставки уверенно растут, покоряя как традиционные рынки, так и новые, казалось бы, неожиданные направления. Даже страны, где крепкий алкоголь не является частью местной культуры, все чаще включают российские бренды в свои импортные списки. При этом спрос растет не только на проверенные временем марки, но и на более изысканные варианты — от ароматизированных до премиальных джинов и ликеров. Похоже, за рубежом стали больше ценить многогранность российского мастерства в производстве изысканных напитков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеМенделеевское наследиеРоссийская водка продолжает завоевывать мир. За полгода ее продажи за рубеж выросли на 39 процентов, достигнув в денежном выражении 25 миллионов долларов. Объемы тоже подскочили — с 13 до 16 тысяч тонн, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Но главное — расширяется география поставок: после паузы возобновлен экспорт в Лаос и Малайзию. А в топе ценителей по-прежнему Казахстан, Грузия и Азербайджан. Примечательно, что Китай и Израиль тоже вошли в пятерку лидеров, наращивая закупки. Кроме того, на мировом рынке растет спрос на российские джин и ликеры. Значит, за границей оценили не только классику, но и новые форматы.Успех эксперты объясняют не только ценовой политикой, но и грамотной работой с имиджем. Российские производители делают ставку на узнаваемые национальные символы в оформлении, подчеркивая аутентичность продукта. При этом особый рост демонстрирует премиальный сегмент — покупатели готовы платить за качество и историю, рассказывает эксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев."Водка — изначально традиционно российский продукт. Она изобретена нашим соотечественником Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1865 году — то есть 160 лет назад. Соответственно, страны-импортеры ориентируются именно на наш продукт. Мы придумали, изобрели, и по качеству, естественно, Россия в производстве этого напитка на высоте. Экспорт растет несколько лет подряд за счет стран, где есть российская диаспора, а также в постсоветские страны и СНГ. Там прекрасно понимают, что такое водка из России", — говорит специалист.Геополитика в бокалеПопулярность российской водки по-прежнему растет в странах Европы, Ближнего Востока, Азии. С удовольствием покупают ее Турция, Индия, Китай, Монголия, Таиланд и Филиппины. Ну а росту экспорта способствовало активное участие "Агроэкспорта" и отраслевых ассоциаций в продвижении национального продукта: удалось упростить логистику и сократить издержки, отмечает доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский."Спрос на водку из России за рубежом только увеличивается. В странах СНГ она — эталон, ценится традиционный стиль, крепость и прозрачность рецептуры. В Азии и на Ближнем Востоке она все чаще воспринимается как эксклюзивный импорт, особенно в контексте миксологии и барной культуры. Во Вьетнаме и на Филиппинах интерес к водке поддерживается ростом среднего класса. Формируется культура ее потребления в Нигерии и Кении, где может занять нишу первопроходца. А в Колумбии и Перу растет спрос на нейтральные дистилляты без вкусового наследия рома или текилы", — конкретизирует эксперт.Liquid asset российской экономикиКстати, активная позиция Москвы на мировой арене создает и экономический эффект. Вслед за политическим влиянием растет интерес к традиционным российским товарам, подогревая любопытство и к крепким напиткам из России. Это не просто торговая динамика, а отражение меняющихся геоэкономических реалий. Получается, что на экспортные показатели повлияла внешняя политика страны, рассуждает директор факультета бизнеса Университета "Синергия" Кирилл Плохих."В последние годы Москва ведет активную внешнеполитическую деятельность. Россия смело отстаивает свои национальные интересы, оказывает сильное влияние на международную повестку. Международный престиж нашей страны заметно укрепился, соответственно, вырос спрос на товары и продукты, которые с давних пор считаются российскими. Рост влияния России в мире увеличивает спрос, в том числе, на нашу сельхозпродукцию, кондитерские изделия, безалкогольные и, конечно, алкогольные напитки", — поясняет специалист.Экспортный дрифтНемалую роль в росте экспортных показателей, допускает со своей стороны Белхароев, может играть и система альтернативных поставок. После введения ограничений европейские ритейлеры, не желая терять привычный ассортимент, наверняка активно используют транзитные схемы поставок. Вероятно, значительные объемы поступают через страны, не присоединившиеся к санкционному режиму. Особенно активны, по некоторым данным, торговые цепочки через Сербию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты — страны, сохранившие полноценные торговые отношения с Россией.Наблюдатели отмечают любопытный парадокс: в то время как Брюссель официальный экспорт в Европу перекрыл, объемы поставок в эти транзитные хабы выросли в разы. Причем часть продукции явно предназначена не для их внутреннего рынка, а для последующего реэкспорта. Ну а российские производители, формально соблюдая все санкции, предпочитают не углубляться в то, каким будет конечный пункт назначения их продукции. По некоторым оценкам, до 30 процентов нынешнего экспорта водки может идти как раз по таким схемам.Если говорить о географии поставок, то она уже достаточно разветвленная. Однако не будет лишним ее расширить. В первую очередь — за счет онлайн-торговли, продолжает Белхароев."Электронная коммерция открывает колоссальные возможности для роста экспорта российской винно-водочной продукции. Крупные онлайн-площадки, такие как Alibaba (международный рынок) и Ozon и Wildberries (внутри страны), способны осуществлять поставки практически в любую точку мира при условии доступа на рынок соответствующего государства", — полагает экономист.Инвестиции в градусОценивая производственные возможности водочной отрасли в России на фоне роста экспорта, эксперты отмечают, что они не только существуют в достаточном объеме, но и обладают хорошим потенциалом для расширения. Инвестиции в эту сферу весьма привлекательны благодаря быстрой окупаемости. При необходимости капиталовложения и строительство новых мощностей обеспечат необходимый объем производства, поскольку этот бизнес является высокорентабельным.Более того, в России нет дефицита зерновых, используемых в производстве напитка. Да и в целом сырьевая база полностью отечественная — никаких импортных составляющих. То же производство стеклотары может быть расширено до нужных объемов, если потребуется. Бизнес, учитывая высокий спрос на российскую водку во всем мире и ее статус всемирно известного бренда, наверняка будет готов инвестировать в долгосрочные поставки и расширение отрасли.Некогда локальный символ — водка как прозрачный лед русской зимы продолжает завоевывать мировые рынки. От традиционных потребителей в СНГ до новых ценителей в Азии и Африке — везде российский напиток находит своего покупателя. Успех построен на трех китах: качестве, традициях и адаптивности производителей. Сегодня это полноценный экспорт, узнаваемый во всем мире бренд. Успешный опыт в данном случае доказывает, что, несмотря на конкуренцию и политические сложности, российская водка продолжает задавать тон на мировом рынке крепкого алкоголя. Как говорил Менделеев, "в водке — дух нации". И, судя по растущему спросу, этот дух находит отклик у потребителей по всему миру.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

бизнес, россия, хаджимурад белхароев, агроэкспорт, минсельхоз, снг, азия, китай, европа, алкоголь, водка