Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВВП Франции вырос во втором квартале - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/frantsiya-860093104.html
ВВП Франции вырос во втором квартале
ВВП Франции вырос во втором квартале - 30.07.2025, ПРАЙМ
ВВП Франции вырос во втором квартале
ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:55+0300
2025-07-30T08:55+0300
экономика
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860092938_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd26b2407eece12887b093c47aaedb85.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на 0,1% в квартальном выражении. ВВП страны в первом квартале поднялся на 0,1% к четвертому кварталу, сообщает Insee. Ведомство также указывает, что экспорт за второй квартал вырос на 0,2%, а импорт - на 0,8%. В первом квартале экспорт снизился на 1,1%, импорт - вырос на 0,3%.
https://1prime.ru/20250626/gosdolg-858927096.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860092938_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2863c94c734c023e9c6cd1bde0993976.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция
Экономика, ФРАНЦИЯ
08:55 30.07.2025
 
ВВП Франции вырос во втором квартале

Insee: ВВП Франции во втором квартале 2025 года вырос на 0,3%

© РИА Новости . Доминик Бутен | Перейти в медиабанкТуристка фотографируется на безлюдной площади Трокадеро у Эйфелевой башни в Париже
Туристка фотографируется на безлюдной площади Трокадеро у Эйфелевой башни в Париже - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на 0,1% в квартальном выражении.
ВВП страны в первом квартале поднялся на 0,1% к четвертому кварталу, сообщает Insee.
Ведомство также указывает, что экспорт за второй квартал вырос на 0,2%, а импорт - на 0,8%.
В первом квартале экспорт снизился на 1,1%, импорт - вырос на 0,3%.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Госдолг Франции в I квартале вырос до 114% ВВП
26 июня, 13:32
 
ЭкономикаФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала