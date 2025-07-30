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ВВП Франции вырос во втором квартале
ВВП Франции вырос во втором квартале - 30.07.2025, ПРАЙМ
ВВП Франции вырос во втором квартале
ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:55+0300
2025-07-30T08:55+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на 0,1% в квартальном выражении. ВВП страны в первом квартале поднялся на 0,1% к четвертому кварталу, сообщает Insee. Ведомство также указывает, что экспорт за второй квартал вырос на 0,2%, а импорт - на 0,8%. В первом квартале экспорт снизился на 1,1%, импорт - вырос на 0,3%.
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франция
ВВП Франции вырос во втором квартале
Insee: ВВП Франции во втором квартале 2025 года вырос на 0,3%
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на 0,1% в квартальном выражении.
ВВП страны в первом квартале поднялся на 0,1% к четвертому кварталу, сообщает Insee.
Ведомство также указывает, что экспорт за второй квартал вырос на 0,2%, а импорт - на 0,8%.
В первом квартале экспорт снизился на 1,1%, импорт - вырос на 0,3%.
Госдолг Франции в I квартале вырос до 114% ВВП