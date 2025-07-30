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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 30.07.2025, ПРАЙМ
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 30.07.2025, ПРАЙМ
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:05+0300
2025-07-30T21:05+0300
экономика
сша
фрс
базовая ставка
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
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сша, фрс, базовая ставка
Экономика, США, ФРС, базовая ставка
21:05 30.07.2025
 
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне

ФРС США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых

© Фото : Federal ReserveФедеральная резервная система, США
Федеральная резервная система, США - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
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ЭкономикаСШАФРСбазовая ставка
 
 
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