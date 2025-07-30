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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 30.07.2025, ПРАЙМ

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T21:05+0300

2025-07-30T21:05+0300

2025-07-30T21:05+0300

экономика

сша

фрс

базовая ставка

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.

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сша, фрс, базовая ставка