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Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев - 30.07.2025, ПРАЙМ

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американского штата Гавайи, сообщается на сайте Национального управления океанических и... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T09:20+0300

2025-07-30T09:20+0300

2025-07-30T09:20+0300

происшествия

общество

камчатка

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американского штата Гавайи, сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). "Волны цунами сейчас затрагивают штат Гавайи. Необходимо принять срочные меры для защиты жизни людей и имущества", - говорится в сообщении. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

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камчатка

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общество , камчатка