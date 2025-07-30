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Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев - 30.07.2025, ПРАЙМ
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американского штата Гавайи, сообщается на сайте Национального управления океанических и... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T09:20+0300
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2025-07-30T09:20+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американского штата Гавайи, сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). "Волны цунами сейчас затрагивают штат Гавайи. Необходимо принять срочные меры для защиты жизни людей и имущества", - говорится в сообщении. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
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общество , камчатка
Происшествия, Общество , КАМЧАТКА
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев
NOAA: волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американского штата Гавайи, сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
"Волны цунами сейчас затрагивают штат Гавайи. Необходимо принять срочные меры для защиты жизни людей и имущества", - говорится в сообщении.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
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