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В Европе умеренно выросли цены на газ
В Европе умеренно выросли цены на газ - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Европе умеренно выросли цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды незначительно выросли – на 0,2%, до 408 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 30.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды незначительно выросли – на 0,2%, до 408 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 418 долларов (+2,6%) за тысячу кубометров, что и стало ценовым максимумом дня. Ценовой минимум составил 400,2 доллара (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 408,2 доллара (+0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 407,3 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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ice, европа, газ, цены
Экономика, ICE, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе умеренно выросли цены на газ
ICE: цены на газ в Европе выросли на 0,2%, до $408
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды незначительно выросли – на 0,2%, до 408 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 418 долларов (+2,6%) за тысячу кубометров, что и стало ценовым максимумом дня. Ценовой минимум составил 400,2 доллара (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 408,2 доллара (+0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 407,3 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
В Европе заметно повысились цены на газ