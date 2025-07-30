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Минфин ФРГ спрогнозировал рост расходов на оборону в бюджете страны - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Минфин ФРГ спрогнозировал рост расходов на оборону в бюджете страны
Минфин ФРГ спрогнозировал рост расходов на оборону в бюджете страны - 30.07.2025, ПРАЙМ
Минфин ФРГ спрогнозировал рост расходов на оборону в бюджете страны
Расходы на оборону бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро, а помощь Украине составит около 9 миллиардов евро, сообщил минфин ФРГ. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:12+0300
2025-07-30T16:12+0300
экономика
германия
расходы на оборону
помощь украине
минфин
фридрих мерц
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Расходы на оборону бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро, а помощь Украине составит около 9 миллиардов евро, сообщил минфин ФРГ. Правительство Германии в среду одобрило проект федерального бюджета на 2026 год, предусматривающий расходы в размере 520,5 миллиарда евро. "Запланированные расходы на оборону в 2026 году значительно увеличатся по сравнению с финансовым планом примерно на 29,4 миллиарда евро и составят около 82,7 миллиарда евро", - отмечается на сайте минфина. Таким образом в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а согласно финансовому планированию, к 2029 году эта сумма увеличится до 3,5%. "В 2026 году мы увеличим численность бундесвера на 10 тысяч человек, потому что нам необходимо реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. И мы хотим быть способными к сдерживанию и обороне. Для этого бундесвер должен быть лучше оснащен", - заявил на пресс-конференции в Берлине министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. Он также подчеркнул, что бюджетом предусмотрено выделение средств в поддержку Украины. "В этом 2025 году (поддержка составит - ред.) - 8,3 миллиарда, сейчас мы поднимаемся до 8,5 миллиарда. Если учесть дополнительные средства, то в итоге мы получим около 9 миллиардов в год, которые мы запланировали в качестве поддержки для Украины в бюджете", - добавил Клингбайль. Министр отметил, что серьезные средства будут также вкладываться во все вопросы, связанные с кибербезопасностью, защитой от шпионажа и диверсий. Кроме того, по словам Клингбайля, 2026 год станет вторым подряд годом рекордных инвестиций. "В бюджете на 2025 год у нас были рекордные инвестиции в размере 115,7 миллиарда евро. И теперь мы планируем в 2026 году дальнейшее увеличение инвестиций до 126,7 миллиарда евро. Из них 56 миллиардов поступают из основного бюджета, почти 22 миллиарда - из фонда климата и трансформации (KTF) и почти 49 миллиардов - из специального фонда для инфраструктуры и защиты климата",- заявил он. Инвестиции прежде всего затронут модернизацию транспортной инфраструктуры, образование и здравоохранение, строительство жилья, больницы, цифровизацию, защиту климата, а также внутреннюю и внешнюю безопасность. Ранее журнал Focus со ссылкой на источники в кабмине страны сообщал, что в Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером до 172 миллиардов евро. Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. В общей сложности, заимствования до 2029 года составят 850 миллиардов евро. С их помощью кабмин канцлера Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и дать импульсы экономике.
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германия, расходы на оборону, помощь украине, минфин, фридрих мерц
Экономика, ГЕРМАНИЯ, расходы на оборону, помощь Украине, Минфин, Фридрих Мерц
16:12 30.07.2025
 
Минфин ФРГ спрогнозировал рост расходов на оборону в бюджете страны

Минфин ФРГ: расходы на оборону в бюджете страны на 2026 год вырастут до 82,7 млрд евро

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Расходы на оборону бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро, а помощь Украине составит около 9 миллиардов евро, сообщил минфин ФРГ.
Правительство Германии в среду одобрило проект федерального бюджета на 2026 год, предусматривающий расходы в размере 520,5 миллиарда евро.
"Запланированные расходы на оборону в 2026 году значительно увеличатся по сравнению с финансовым планом примерно на 29,4 миллиарда евро и составят около 82,7 миллиарда евро", - отмечается на сайте минфина.
Таким образом в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а согласно финансовому планированию, к 2029 году эта сумма увеличится до 3,5%.
"В 2026 году мы увеличим численность бундесвера на 10 тысяч человек, потому что нам необходимо реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. И мы хотим быть способными к сдерживанию и обороне. Для этого бундесвер должен быть лучше оснащен", - заявил на пресс-конференции в Берлине министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.
Он также подчеркнул, что бюджетом предусмотрено выделение средств в поддержку Украины.
"В этом 2025 году (поддержка составит - ред.) - 8,3 миллиарда, сейчас мы поднимаемся до 8,5 миллиарда. Если учесть дополнительные средства, то в итоге мы получим около 9 миллиардов в год, которые мы запланировали в качестве поддержки для Украины в бюджете", - добавил Клингбайль.
Министр отметил, что серьезные средства будут также вкладываться во все вопросы, связанные с кибербезопасностью, защитой от шпионажа и диверсий.
Кроме того, по словам Клингбайля, 2026 год станет вторым подряд годом рекордных инвестиций.
"В бюджете на 2025 год у нас были рекордные инвестиции в размере 115,7 миллиарда евро. И теперь мы планируем в 2026 году дальнейшее увеличение инвестиций до 126,7 миллиарда евро. Из них 56 миллиардов поступают из основного бюджета, почти 22 миллиарда - из фонда климата и трансформации (KTF) и почти 49 миллиардов - из специального фонда для инфраструктуры и защиты климата",- заявил он.
Инвестиции прежде всего затронут модернизацию транспортной инфраструктуры, образование и здравоохранение, строительство жилья, больницы, цифровизацию, защиту климата, а также внутреннюю и внешнюю безопасность.
Ранее журнал Focus со ссылкой на источники в кабмине страны сообщал, что в Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером до 172 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. В общей сложности, заимствования до 2029 года составят 850 миллиардов евро. С их помощью кабмин канцлера Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и дать импульсы экономике.
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ЭкономикаГЕРМАНИЯрасходы на оборонупомощь УкраинеМинфинФридрих Мерц
 
 
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