https://1prime.ru/20250730/google-860132274.html

Google инвестирует $6 млрд в центр обработки данных в Индии, пишут СМИ

Google инвестирует $6 млрд в центр обработки данных в Индии, пишут СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ

Google инвестирует $6 млрд в центр обработки данных в Индии, пишут СМИ

Американская технологическая компания Google инвестирует 6 миллиардов долларов в развитие центра обработки данных и его энергетическую инфраструктуру в штате... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T19:38+0300

2025-07-30T19:38+0300

2025-07-30T19:39+0300

экономика

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google инвестирует 6 миллиардов долларов в развитие центра обработки данных и его энергетическую инфраструктуру в штате Андхра-Прадеш, в Индии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на правительственные источники. "Google инвестирует 6 миллиардов долларов в развитие центра обработки данных мощностью в один гигаватт и его энергетическую инфраструктуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, что является первой подобного объема инвестицией в подразделение Alphabet в стране", - говорится в материале. Как сообщили агентству два источника в правительстве штата Андхра-Прадеш, два миллиарда долларов инвестиций в строительство центра обработки данных, который будет находиться в портовом городе Вишакхапатнам, приходятся на возобновляемые источники энергии, которые планируется использовать для питания объекта. Центр обработки данных будет крупнейшим по мощности и объему инвестирования в Азии, будучи частью многомиллиардного расширения портфеля центров обработки данных американской технологической компании по всему региону, включая такие страны, как Сингапур, Малайзия и Таиланд, отмечает агентство. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://1prime.ru/20250708/google--859286417.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google, инвестиции