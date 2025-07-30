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Google инвестирует $6 млрд в центр обработки данных в Индии, пишут СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Google инвестирует $6 млрд в центр обработки данных в Индии, пишут СМИ
Google инвестирует $6 млрд в центр обработки данных в Индии, пишут СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ
Google инвестирует $6 млрд в центр обработки данных в Индии, пишут СМИ
Американская технологическая компания Google инвестирует 6 миллиардов долларов в развитие центра обработки данных и его энергетическую инфраструктуру в штате... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T19:38+0300
2025-07-30T19:39+0300
экономика
google
инвестиции
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google инвестирует 6 миллиардов долларов в развитие центра обработки данных и его энергетическую инфраструктуру в штате Андхра-Прадеш, в Индии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на правительственные источники. "Google инвестирует 6 миллиардов долларов в развитие центра обработки данных мощностью в один гигаватт и его энергетическую инфраструктуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, что является первой подобного объема инвестицией в подразделение Alphabet в стране", - говорится в материале. Как сообщили агентству два источника в правительстве штата Андхра-Прадеш, два миллиарда долларов инвестиций в строительство центра обработки данных, который будет находиться в портовом городе Вишакхапатнам, приходятся на возобновляемые источники энергии, которые планируется использовать для питания объекта. Центр обработки данных будет крупнейшим по мощности и объему инвестирования в Азии, будучи частью многомиллиардного расширения портфеля центров обработки данных американской технологической компании по всему региону, включая такие страны, как Сингапур, Малайзия и Таиланд, отмечает агентство. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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google, инвестиции
Экономика, Google, инвестиции
19:38 30.07.2025 (обновлено: 19:39 30.07.2025)
 
Google инвестирует $6 млрд в центр обработки данных в Индии, пишут СМИ

Reuters: Google инвестирует $6 млрд в развитие центра обработки данных в Индии

© flickr.com / Robert Scoble Логотип Google
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© flickr.com / Robert Scoble
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google инвестирует 6 миллиардов долларов в развитие центра обработки данных и его энергетическую инфраструктуру в штате Андхра-Прадеш, в Индии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на правительственные источники.
"Google инвестирует 6 миллиардов долларов в развитие центра обработки данных мощностью в один гигаватт и его энергетическую инфраструктуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, что является первой подобного объема инвестицией в подразделение Alphabet в стране", - говорится в материале.
Как сообщили агентству два источника в правительстве штата Андхра-Прадеш, два миллиарда долларов инвестиций в строительство центра обработки данных, который будет находиться в портовом городе Вишакхапатнам, приходятся на возобновляемые источники энергии, которые планируется использовать для питания объекта.
Центр обработки данных будет крупнейшим по мощности и объему инвестирования в Азии, будучи частью многомиллиардного расширения портфеля центров обработки данных американской технологической компании по всему региону, включая такие страны, как Сингапур, Малайзия и Таиланд, отмечает агентство.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
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