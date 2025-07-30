https://1prime.ru/20250730/gosduma-860087206.html

В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка - 30.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести обязательный... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T01:20+0300

2025-07-30T01:20+0300

2025-07-30T01:20+0300

бизнес

общество

экономика

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860087206.jpg?1753827649

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается дополнить статью 255 Трудового кодекса РФ (Отпуска по беременности и родам) новым положением. "Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка", - сказано в проекте федерального закона. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие специального, гарантированного и оплачиваемого отпуска для отца непосредственно после рождения ребенка является существенным пробелом в системе поддержки семьи, поскольку первые недели жизни новорожденного и восстановления матери являются периодом исключительной важности и высокой нагрузки для семьи. "Физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент неоценима, однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки", - говорится в документе. По мнению автора инициативы, принятие законопроекта обеспечит комплексную поддержку молодых семей на критически важном этапе — в период после рождения ребёнка, позволит освободить мать от части бытовых и физических забот в самый сложный и уязвимый период, обеспечив ей непосредственную физическую помощь и моральную поддержку со стороны отца. Это имеет принципиальное значение для успешного восстановления женщины после родов, профилактики послеродовой депрессии и эффективного налаживания грудного вскармливания. "Законопроект создаст необходимые правовые условия для раннего формирования прочной эмоциональной связи между отцом и ребёнком, а также для активного вовлечения отца в уход за новорождённым с первых дней его жизни. Такое вовлечение способствует укреплению семейных уз, формированию культуры ответственного отцовства и построению более равноправной модели семейных отношений", - считает вице-спикер Госдумы. По его словам, инициатива повысит привлекательность решения о рождении детей за счёт расширения мер государственной поддержки в самый ответственный момент, что напрямую способствует достижению национальных демографических целей.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , рф, госдума