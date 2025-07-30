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В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T04:21+0300
2025-07-30T04:21+0300
2025-07-30T04:21+0300
бизнес
краснодарский край
дмитрий гусев
госдума
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
"Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами. Это касается, в первую очередь, регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом также расширяется предмет регионального государственного надзора на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.
Так, предлагается обязать региональные органы власти осуществлять контроль за соблюдением требований, связанных с техническим оснащением транспортных средств, в том числе системами охлаждения или нагрева воздуха в салоне.
В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что в настоящее время только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами.
"Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. Например, в Краснодарском крае, откуда нам ежегодно приходят жалобы. Наш законопроект - спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России", - добавил он.
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бизнес, краснодарский край, дмитрий гусев, госдума
Бизнес, Краснодарский край, Дмитрий Гусев, Госдума
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов системами кондиционирования и обогрева
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
"Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами. Это касается, в первую очередь, регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом также расширяется предмет регионального государственного надзора на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.
Так, предлагается обязать региональные органы власти осуществлять контроль за соблюдением требований, связанных с техническим оснащением транспортных средств, в том числе системами охлаждения или нагрева воздуха в салоне.
В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что в настоящее время только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами.
"Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. Например, в Краснодарском крае, откуда нам ежегодно приходят жалобы. Наш законопроект - спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России", - добавил он.