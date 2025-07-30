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В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами

В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами - 30.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T04:21+0300

2025-07-30T04:21+0300

2025-07-30T04:21+0300

бизнес

краснодарский край

дмитрий гусев

госдума

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами. Это касается, в первую очередь, регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом также расширяется предмет регионального государственного надзора на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Так, предлагается обязать региональные органы власти осуществлять контроль за соблюдением требований, связанных с техническим оснащением транспортных средств, в том числе системами охлаждения или нагрева воздуха в салоне. В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что в настоящее время только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами. "Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. Например, в Краснодарском крае, откуда нам ежегодно приходят жалобы. Наш законопроект - спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России", - добавил он.

краснодарский край

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бизнес, краснодарский край, дмитрий гусев, госдума