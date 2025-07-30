Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250730/gosduma-860088026.html
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T04:21+0300
2025-07-30T04:21+0300
бизнес
краснодарский край
дмитрий гусев
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860088026.jpg?1753838482
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами. Это касается, в первую очередь, регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом также расширяется предмет регионального государственного надзора на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Так, предлагается обязать региональные органы власти осуществлять контроль за соблюдением требований, связанных с техническим оснащением транспортных средств, в том числе системами охлаждения или нагрева воздуха в салоне. В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что в настоящее время только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами. "Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. Например, в Краснодарском крае, откуда нам ежегодно приходят жалобы. Наш законопроект - спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России", - добавил он.
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, краснодарский край, дмитрий гусев, госдума
Бизнес, Краснодарский край, Дмитрий Гусев, Госдума
04:21 30.07.2025
 
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами

В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов системами кондиционирования и обогрева

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
"Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами. Это касается, в первую очередь, регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом также расширяется предмет регионального государственного надзора на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.
Так, предлагается обязать региональные органы власти осуществлять контроль за соблюдением требований, связанных с техническим оснащением транспортных средств, в том числе системами охлаждения или нагрева воздуха в салоне.
В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что в настоящее время только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами.
"Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. Например, в Краснодарском крае, откуда нам ежегодно приходят жалобы. Наш законопроект - спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России", - добавил он.
 
БизнесКраснодарский крайДмитрий ГусевГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала