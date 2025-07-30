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В ГД предложили сделать в аэропортах отдельные стойки регистрации для семей
В ГД предложили сделать в аэропортах отдельные стойки регистрации для семей - 30.07.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили сделать в аэропортах отдельные стойки регистрации для семей
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением изучить возможность внедрения в российских... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:35+0300
2025-07-30T15:35+0300
2025-07-30T15:35+0300
госдума
аэропорт
родители
дети
общество
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением изучить возможность внедрения в российских аэропортах отдельных стоек регистрации и досмотра для родителей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Роза Чемерис и Анна Скрозникова. "Учитывая накопленный в мире опыт и необходимость повышения уровня комфорта для семей с детьми, считаю целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в организацию обслуживания в аэропортах: изучить возможность внедрения в российских аэропортах отдельных стоек регистрации и/или досмотра для родителей с детьми", - сказано в письме. Также предлагается обеспечить приоритетное обслуживание семей с детьми дошкольного возраста в периоды пиковой нагрузки. Реализация данной инициативы, по мнению авторов, позволит создать благоприятные условия пребывания в аэропортах для семей с детьми и будет способствовать повышению качества их жизни. Депутаты отметили, что авиаперелёты для родителей с детьми сопряжены с рядом объективных трудностей. Семьи, по их словам, часто сталкиваются с необходимостью провоза большего количества багажа (детские принадлежности, коляски, питание и прочее), длительным ожиданием в очередях на регистрацию и досмотр, высоким риском возникновения конфликтных и стрессовых ситуаций для членов семьи и других пассажиров и недостаточной помощью со стороны авиакомпаний. Политики подчеркнули, что в российских аэропортах есть комнаты матери и ребёнка, игровые зоны и пункты проката детских колясок, однако этого недостаточно для решения другой важной проблемы — длительного ожидания в очередях на регистрацию и досмотр, особенно в периоды пиковой нагрузки.
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госдума, аэропорт, родители, дети, общество
Госдума, аэропорт, Родители, дети, Общество
В ГД предложили сделать в аэропортах отдельные стойки регистрации для семей
В ГД предложили создать в аэропортах стойки регистрации для родителей с детьми
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением изучить возможность внедрения в российских аэропортах отдельных стоек регистрации и досмотра для родителей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Роза Чемерис и Анна Скрозникова.
"Учитывая накопленный в мире опыт и необходимость повышения уровня комфорта для семей с детьми, считаю целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в организацию обслуживания в аэропортах: изучить возможность внедрения в российских аэропортах отдельных стоек регистрации и/или досмотра для родителей с детьми", - сказано в письме.
Также предлагается обеспечить приоритетное обслуживание семей с детьми дошкольного возраста в периоды пиковой нагрузки.
Реализация данной инициативы, по мнению авторов, позволит создать благоприятные условия пребывания в аэропортах для семей с детьми и будет способствовать повышению качества их жизни.
Депутаты отметили, что авиаперелёты для родителей с детьми сопряжены с рядом объективных трудностей. Семьи, по их словам, часто сталкиваются с необходимостью провоза большего количества багажа (детские принадлежности, коляски, питание и прочее), длительным ожиданием в очередях на регистрацию и досмотр, высоким риском возникновения конфликтных и стрессовых ситуаций для членов семьи и других пассажиров и недостаточной помощью со стороны авиакомпаний.
Политики подчеркнули, что в российских аэропортах есть комнаты матери и ребёнка, игровые зоны и пункты проката детских колясок, однако этого недостаточно для решения другой важной проблемы — длительного ожидания в очередях на регистрацию и досмотр, особенно в периоды пиковой нагрузки.
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