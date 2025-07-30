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Росстандарт запретил импорт грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak

Росстандарт запретил импорт грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak - 30.07.2025, ПРАЙМ

Росстандарт запретил импорт грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak

Росстандарт по результатам проверки принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:27+0300

2025-07-30T11:27+0300

2025-07-30T11:27+0300

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россия

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Росстандарт по результатам проверки принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов, в связи с нарушением требований по безопасности, сообщило ведомство. "Росстандарт... информирует о применении по результатам внеплановых выездных проверок официальных представительств изготовителей транспортных средств марки Dongfeng, Foton, FAW, Sitrak защитительной оговорки технического регламента, в соответствии с которой приостановлено действие одобрений типа транспортного средства (включая их распространения)", - говорится в сообщении. Ограничения вводятся в отношении грузовых автомобилей Dongfeng типа DFH4180, Foton типа BJ4189, FAW типа CA4250, CA4180, Sitrak типа ZZHS, а также шасси Foton типа M4L. "Одновременно по результатам проверок защитительная оговорка технического регламента применена в отношении грузовиков Dongfeng типа DFH5200B, Foton типа H5 и FAW типа JH6-B 8X4, документы об оценке соответствия которых выданы в других государствах-членах Евразийского экономического союза. Выпуск в обращение таких транспортных средств на территории Российской Федерации запрещен", - добавили в ведомстве. Уточняется, что причиной принятия такого решения является выявление нарушений обязательных требований, представляющих опасность для жизни и здоровья водителей грузовиков и остальных участников движения. В частности, речь идет о несоответствии требованиям эффективности тормозной системы, уровня звука, излучаемого движущимися транспортными средствами, идентификации органов управления транспортным средством, а также установки устройства вызова экстренных оперативных служб. Росстандартом выдан ряд предписаний для официальных представителей по устранению несоответствий.

https://1prime.ru/20250728/avto-860027045.html

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бизнес, россия, росстандарт, dongfeng