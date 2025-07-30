https://1prime.ru/20250730/indeksy-860111097.html
Фондовые индексы Европы в основном растут в среду
Фондовые индексы Европы в основном растут в среду - 30.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном растут в среду
Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду на фоне публикации статистики по макроэкономике стран региона, следует из биржевых данных. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:59+0300
2025-07-30T12:59+0300
2025-07-30T13:00+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/22/841352218_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_65dae96851ce4379d98bae6cad96d3b9.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду на фоне публикации статистики по макроэкономике стран региона, следует из биржевых данных. По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,25% - до 9 113,65 пункта, французский CAC 40 поднимается на 0,5%, до 7 896,56 пункта, немецкий DAX - на 0,09%, до 24 220,53 пункта. В среду европейское статистическое агентство Евростат обнародовало данные, согласно которым ВВП стран еврозоны во втором квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%. При этом аналитики прогнозировали годовой рост экономики еврозоны на 1,2%, а в квартальном выражении - нулевую динамику. Ранее стало известно, что ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. Кроме того, ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении. Аналитики ожидали роста на 0,1% в квартальном выражении. Инвесторы также могут оценивать корпоративные новости. Акции Danone дорожают более чем на 7%. Ранее компания сохранила прогноз роста продаж по итогам текущего года в сопоставимом ценовом выражении в диапазоне 3-5%.
https://1prime.ru/20250730/aktsii-860108003.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/22/841352218_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_7f41d8b9a869fc15e5639095a3aa18fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, европа
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА
Фондовые индексы Европы в основном растут в среду
Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики по региону
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду на фоне публикации статистики по макроэкономике стран региона, следует из биржевых данных.
По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,25% - до 9 113,65 пункта, французский CAC 40 поднимается на 0,5%, до 7 896,56 пункта, немецкий DAX - на 0,09%, до 24 220,53 пункта.
В среду европейское статистическое агентство Евростат обнародовало данные, согласно которым ВВП стран еврозоны во втором квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%. При этом аналитики прогнозировали годовой рост экономики еврозоны на 1,2%, а в квартальном выражении - нулевую динамику.
Ранее стало известно, что ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.
Кроме того, ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении. Аналитики ожидали роста на 0,1% в квартальном выражении.
Инвесторы также могут оценивать корпоративные новости. Акции Danone дорожают более чем на 7%. Ранее компания сохранила прогноз роста продаж по итогам текущего года в сопоставимом ценовом выражении в диапазоне 3-5%.
Российский рынок акций снижается в основную сессию среды