https://1prime.ru/20250730/indeksy-860111097.html

Фондовые индексы Европы в основном растут в среду

Фондовые индексы Европы в основном растут в среду - 30.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном растут в среду

Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду на фоне публикации статистики по макроэкономике стран региона, следует из биржевых данных. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:59+0300

2025-07-30T12:59+0300

2025-07-30T13:00+0300

экономика

рынок

индексы

торги

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/22/841352218_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_65dae96851ce4379d98bae6cad96d3b9.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду на фоне публикации статистики по макроэкономике стран региона, следует из биржевых данных. По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,25% - до 9 113,65 пункта, французский CAC 40 поднимается на 0,5%, до 7 896,56 пункта, немецкий DAX - на 0,09%, до 24 220,53 пункта. В среду европейское статистическое агентство Евростат обнародовало данные, согласно которым ВВП стран еврозоны во втором квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%. При этом аналитики прогнозировали годовой рост экономики еврозоны на 1,2%, а в квартальном выражении - нулевую динамику. Ранее стало известно, что ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. Кроме того, ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении. Аналитики ожидали роста на 0,1% в квартальном выражении. Инвесторы также могут оценивать корпоративные новости. Акции Danone дорожают более чем на 7%. Ранее компания сохранила прогноз роста продаж по итогам текущего года в сопоставимом ценовом выражении в диапазоне 3-5%.

https://1prime.ru/20250730/aktsii-860108003.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, европа