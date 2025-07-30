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Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции
Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции - 30.07.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции
Инфляция в России на 28 июля замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,17% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T19:17+0300
2025-07-30T19:27+0300
экономика
инфляция
россия
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 28 июля замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,17% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечают авторы документа, дефляция на продовольственные товары на неделе с 22 по 28 июля составила 0,24% после 0,27% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,1%, а на остальные продукты питания - выросли на 0,1%. Цены на непродовольственные товары за неделю с 22 по 28 июля замедлили рост до 0,01% с 0,08% неделей ранее. В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены выросли на 0,15% против 0,08% на неделе с 15 по 21 июля.
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инфляция, россия
Экономика, инфляция, РОССИЯ
19:17 30.07.2025 (обновлено: 19:27 30.07.2025)
 
Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции

МЭР: инфляция в России на 28 июля замедлилась до 9,02% в годовом выражении

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 28 июля замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,17% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечают авторы документа, дефляция на продовольственные товары на неделе с 22 по 28 июля составила 0,24% после 0,27% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,1%, а на остальные продукты питания - выросли на 0,1%.
Цены на непродовольственные товары за неделю с 22 по 28 июля замедлили рост до 0,01% с 0,08% неделей ранее. В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены выросли на 0,15% против 0,08% на неделе с 15 по 21 июля.
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