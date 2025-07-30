https://1prime.ru/20250730/internet-860110052.html
РКН порекомендовал отечественные сервисы по замеру скорости интернета
РКН порекомендовал отечественные сервисы по замеру скорости интернета - 30.07.2025, ПРАЙМ
РКН порекомендовал отечественные сервисы по замеру скорости интернета
Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами по замеру скорости и качества интернет-соединения, например, "ПроСеть", которое доступно | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:50+0300
2025-07-30T12:50+0300
2025-07-30T12:50+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами по замеру скорости и качества интернет-соединения, например, "ПроСеть", которое доступно для пользователей на операционной системе (ОС) Android, заявили РИА Новости в ведомстве. "Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами. Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали приложение "ПроСеть", - говорится в сообщении. Там рассказали, что это отечественное решение для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС Android. Приложение можно скачать из Rustore. Ранее в среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla.
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роскомнадзор, технологии, россия, интернет
Роскомнадзор, Технологии, РОССИЯ, интернет
РКН порекомендовал отечественные сервисы по замеру скорости интернета
РКН рекомендовал пользоваться российскими сервисами по замеру скорости интернета
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами по замеру скорости и качества интернет-соединения, например, "ПроСеть", которое доступно для пользователей на операционной системе (ОС) Android, заявили РИА Новости в ведомстве.
"Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами. Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали приложение "ПроСеть", - говорится в сообщении.
Там рассказали, что это отечественное решение для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС Android. Приложение можно скачать из Rustore.
Ранее в среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla.
РКН заблокировал доступ к сервису по замеру скорости и качества интернета