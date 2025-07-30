https://1prime.ru/20250730/kamchatka-860096200.html

Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла, заявил сейсмолог

Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла, заявил сейсмолог - 30.07.2025, ПРАЙМ

Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла, заявил сейсмолог

Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла, Петропавловск-Камчатский спасла Авачинская бухта, загасив волну, заявил РИА Новости директор Института теории | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T10:15+0300

2025-07-30T10:15+0300

2025-07-30T10:15+0300

камчатка

россия

землетрясение

цунами

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла, Петропавловск-Камчатский спасла Авачинская бухта, загасив волну, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Угроза цунами от самого землетрясения уже прошла. Я так понимаю, что сильного цунами в Петропавловске-Камчатском не было по той причине, что землетрясение произошло не в Авачинской бухте, а в заливе и даже за пределами залива. Вход в бухту сильно загасил волну, поэтому цунами, по-видимому, было сильнее в Северо-Курильске", - сказал Шебалин. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

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камчатка, россия, землетрясение, цунами