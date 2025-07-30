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В Белом доме объяснили введение пошлин против Индии разочарованием Трампа
В Белом доме объяснили введение пошлин против Индии разочарованием Трампа - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Белом доме объяснили введение пошлин против Индии разочарованием Трампа
Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией и считает, что 25-процентная пошлина поможет выровнять ситуацию,... | 30.07.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией и считает, что 25-процентная пошлина поможет выровнять ситуацию, заявил в среду глава Национального экономического совета Кевин Хассет. "У Индии рынок был практически закрыт для американских товаров, тогда как наш рынок был полностью открыт для их продукции. Президент Трамп разочарован достигнутым прогрессом, но считает, что пошлина в 25 процентов исправит ситуацию", - сказал он в эфире телеканала Fox News. Во вторник Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.В свою очередь, в Министерстве торговли Индии заявили, что остаются привержены цели заключения справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного торгового соглашения с США, работа над которым велась несколько месяцев. Там отметили, что правительство придает первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей, микро-, малых и средних предприятий.
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Политика, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Fox News
В Белом доме объяснили введение пошлин против Индии разочарованием Трампа
Хассет: отсутствие прогресса в торговых переговорах с Индией разочаровало Трампа
ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией и считает, что 25-процентная пошлина поможет выровнять ситуацию, заявил в среду глава Национального экономического совета Кевин Хассет.
"У Индии рынок был практически закрыт для американских товаров, тогда как наш рынок был полностью открыт для их продукции. Президент Трамп разочарован достигнутым прогрессом, но считает, что пошлина в 25 процентов исправит ситуацию", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Во вторник Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
В свою очередь, в Министерстве торговли Индии заявили, что остаются привержены цели заключения справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного торгового соглашения с США, работа над которым велась несколько месяцев. Там отметили, что правительство придает первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей, микро-, малых и средних предприятий.
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