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Авиадоставка грузов из Китая в Россию в августе вырастет на 5% - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Авиадоставка грузов из Китая в Россию в августе вырастет на 5%
Авиадоставка грузов из Китая в Россию в августе вырастет на 5% - 30.07.2025, ПРАЙМ
Авиадоставка грузов из Китая в Россию в августе вырастет на 5%
Стоимость авиадоставки грузов из Китая в Россию, как ожидается, вырастет в августе на 5% по отношению к июлю текущего года, это связано с приближением высокого... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T02:47+0300
2025-07-30T02:47+0300
бизнес
россия
китай
кнр
рф
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Стоимость авиадоставки грузов из Китая в Россию, как ожидается, вырастет в августе на 5% по отношению к июлю текущего года, это связано с приближением высокого сезона грузоперевозок осенью, рассказали РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo. "По данным Rocket Cargo, тарифы на авиадоставку грузов из КНР в РФ начали расти. Так, перевезти китайские товары в августе обойдется примерно на 5% дороже, чем в июле. Вывод сделан на основе информации от транспортных операторов", — рассказали в компании. Там отметили, что это связано с приближением высокого сезона грузоперевозок, который, как правило, начинается осенью. Во время него импортеры начинают ввозить зарубежную продукцию в больших объемах в преддверии ноябрьской распродажи Black Friday и затем новогодних каникул. "Отметим, что в целом пока что ажиотажа и резкого повышения спроса на авиадоставку не наблюдается", — заключили в компании.
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40
192
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бизнес, россия, китай, кнр, рф
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, РФ
02:47 30.07.2025
 
Авиадоставка грузов из Китая в Россию в августе вырастет на 5%

Rocket Cargo: стоимость авиадоставки грузов из Китая в Россию вырастет в августе на 5%

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Стоимость авиадоставки грузов из Китая в Россию, как ожидается, вырастет в августе на 5% по отношению к июлю текущего года, это связано с приближением высокого сезона грузоперевозок осенью, рассказали РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo.
"По данным Rocket Cargo, тарифы на авиадоставку грузов из КНР в РФ начали расти. Так, перевезти китайские товары в августе обойдется примерно на 5% дороже, чем в июле. Вывод сделан на основе информации от транспортных операторов", — рассказали в компании.
Там отметили, что это связано с приближением высокого сезона грузоперевозок, который, как правило, начинается осенью. Во время него импортеры начинают ввозить зарубежную продукцию в больших объемах в преддверии ноябрьской распродажи Black Friday и затем новогодних каникул.
"Отметим, что в целом пока что ажиотажа и резкого повышения спроса на авиадоставку не наблюдается", — заключили в компании.
 
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