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Китай побеждает в соревновании с США, заявил экс-посол США при НАТО - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Китай побеждает в соревновании с США, заявил экс-посол США при НАТО
Китай побеждает в соревновании с США, заявил экс-посол США при НАТО - 30.07.2025, ПРАЙМ
Китай побеждает в соревновании с США, заявил экс-посол США при НАТО
Пекин побеждает в соревновании с США, обходя Вашингтон в военной сфере и нагоняя в других, и вскоре эта тенденция будет уже необратима, считает бывший... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:57+0300
2025-07-30T11:57+0300
политика
общество
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Пекин побеждает в соревновании с США, обходя Вашингтон в военной сфере и нагоняя в других, и вскоре эта тенденция будет уже необратима, считает бывший американский посол при НАТО Иво Даалдер. По его словам, за прошедшее десятилетие Китай увеличил свои оборонные траты на 800% и владеет большими военно-морскими силами, чем США, занимается модернизацией своего ядерного арсенала и "играет военными мускулами" в тех сферах, в которых раньше лидировал Вашингтон. "Китай выигрывает в соревновании с США. Администрация президента США Дональда Трампа сделала много шагов, которые на руку ее врагу и ослабляют ее собственные способности переиграть это. И вскоре мы будем находиться в той точке, в которой окажется, что эта тенденция необратима", - пишет Даалдер в статье для издания Politico. Также экс-посол на примере скорости развития искусственного интеллекта (ИИ) в КНР отметил, что Китай догоняет США даже в тех сферах, где Вашингтон пока что удерживает лидерство. По мнению Даалдера, США "стреляют себе не просто в ногу, а уже в голову" сокращением федеральных расходов на исследования и гранты, а также ужесточением миграционной политики в отношении обучающихся. "Если Вашингтон не исправит ситуацию в скором времени, то он обнаружит, что его обходит не только Пекин, но и другие части мира", - заключил экс-посол. Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы.
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общество , сша, вашингтон, китай, дональд трамп, нато, politico
Политика, Общество , США, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, Дональд Трамп, НАТО, Politico
11:57 30.07.2025
 
Китай побеждает в соревновании с США, заявил экс-посол США при НАТО

Экс-посол США при НАТО Даалдер: Китай побеждает в соревновании с США

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© AFP / Wang Zhao
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Пекин побеждает в соревновании с США, обходя Вашингтон в военной сфере и нагоняя в других, и вскоре эта тенденция будет уже необратима, считает бывший американский посол при НАТО Иво Даалдер.
По его словам, за прошедшее десятилетие Китай увеличил свои оборонные траты на 800% и владеет большими военно-морскими силами, чем США, занимается модернизацией своего ядерного арсенала и "играет военными мускулами" в тех сферах, в которых раньше лидировал Вашингтон.
"Китай выигрывает в соревновании с США. Администрация президента США Дональда Трампа сделала много шагов, которые на руку ее врагу и ослабляют ее собственные способности переиграть это. И вскоре мы будем находиться в той точке, в которой окажется, что эта тенденция необратима", - пишет Даалдер в статье для издания Politico.
Также экс-посол на примере скорости развития искусственного интеллекта (ИИ) в КНР отметил, что Китай догоняет США даже в тех сферах, где Вашингтон пока что удерживает лидерство.
По мнению Даалдера, США "стреляют себе не просто в ногу, а уже в голову" сокращением федеральных расходов на исследования и гранты, а также ужесточением миграционной политики в отношении обучающихся.
"Если Вашингтон не исправит ситуацию в скором времени, то он обнаружит, что его обходит не только Пекин, но и другие части мира", - заключил экс-посол.
Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы.
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