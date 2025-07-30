https://1prime.ru/20250730/kitay-860105903.html

Китай побеждает в соревновании с США, заявил экс-посол США при НАТО

Китай побеждает в соревновании с США, заявил экс-посол США при НАТО - 30.07.2025, ПРАЙМ

Китай побеждает в соревновании с США, заявил экс-посол США при НАТО

Пекин побеждает в соревновании с США, обходя Вашингтон в военной сфере и нагоняя в других, и вскоре эта тенденция будет уже необратима, считает бывший... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:57+0300

2025-07-30T11:57+0300

2025-07-30T11:57+0300

политика

общество

сша

вашингтон

китай

дональд трамп

нато

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Пекин побеждает в соревновании с США, обходя Вашингтон в военной сфере и нагоняя в других, и вскоре эта тенденция будет уже необратима, считает бывший американский посол при НАТО Иво Даалдер. По его словам, за прошедшее десятилетие Китай увеличил свои оборонные траты на 800% и владеет большими военно-морскими силами, чем США, занимается модернизацией своего ядерного арсенала и "играет военными мускулами" в тех сферах, в которых раньше лидировал Вашингтон. "Китай выигрывает в соревновании с США. Администрация президента США Дональда Трампа сделала много шагов, которые на руку ее врагу и ослабляют ее собственные способности переиграть это. И вскоре мы будем находиться в той точке, в которой окажется, что эта тенденция необратима", - пишет Даалдер в статье для издания Politico. Также экс-посол на примере скорости развития искусственного интеллекта (ИИ) в КНР отметил, что Китай догоняет США даже в тех сферах, где Вашингтон пока что удерживает лидерство. По мнению Даалдера, США "стреляют себе не просто в ногу, а уже в голову" сокращением федеральных расходов на исследования и гранты, а также ужесточением миграционной политики в отношении обучающихся. "Если Вашингтон не исправит ситуацию в скором времени, то он обнаружит, что его обходит не только Пекин, но и другие части мира", - заключил экс-посол. Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы.

https://1prime.ru/20250729/poshliny-860085046.html

сша

вашингтон

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, вашингтон, китай, дональд трамп, нато, politico