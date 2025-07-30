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В Китае ответили на слова главы МО Британии о военной помощи Тайваню

В Китае ответили на слова главы МО Британии о военной помощи Тайваню - 30.07.2025, ПРАЙМ

В Китае ответили на слова главы МО Британии о военной помощи Тайваню

Министерство обороны Китая осудило слова министра обороны Великобритании Джона Хили о готовности защищать Тайвань. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T20:12+0300

2025-07-30T20:12+0300

2025-07-30T20:12+0300

политика

китай

великобритания

тайвань

военная помощь

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны Китая осудило слова министра обороны Великобритании Джона Хили о готовности защищать Тайвань. Во время визита в Австралию журналист Telegraph задал Хили вопрос о возможной помощи Тайваню в случае с конфликта с КНР. Министр попытался уйти от ответа, заявив, что "если нам придется сражаться, как мы это делали в прошлом, Австралия и Великобритания будут сражаться вместе", страны проводят совместные учения, что помогает им "быть сдерживающей силой." Хили также подчеркнул, что говорит в "общих чертах", отметив, что Великобритания предпочла бы разрешать споры в Индо-Тихоокеанском регионе "мирным" и "дипломатическим" путем. В ответ на вопрос, готов ли Лондон установить официальные отношения с Тайванем, Хили заявил, что "на данный момент Британия не рассматривает изменение курса относительно Тайваня". После этого в газете вышла заметка с заголовком "Министр обороны заявил, что Великобритания готова воевать за Тайвань". "Мы требуем, чтобы Великобритания была осторожной в словах и действиях по тайваньскому вопросу, британская сторона не должна посылать ложных сигналов сепаратистским силам, стремящимся к "независимости Тайваня", подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе. Никто не должен недооценивать непоколебимую волю и способность Народно-освободительной армии Китая защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник Чжан Сяоган. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, включая авианосные группы, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань также ежегодно проводит учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии". При этом США проводят в отношении Тайваня политику "стратегической неопределенности", не давая однозначного официального ответа, окажут ли они военную помощь Тайваню в случае конфликта с КНР. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://1prime.ru/20250727/britaniya-860008888.html

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китай, великобритания, тайвань, военная помощь