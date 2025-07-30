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Кремль фиксирует заявления Трампа об урегулировании на Украине - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Кремль фиксирует заявления Трампа об урегулировании на Украине
Кремль фиксирует заявления Трампа об урегулировании на Украине - 30.07.2025, ПРАЙМ
Кремль фиксирует заявления Трампа об урегулировании на Украине
Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, заявил официальный... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T13:51+0300
2025-07-30T13:57+0300
политика
кремль
россия
сша
дональд трамп
украина
ультиматум
перемирие
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Американский президент заявил, что если по истечении установленного им срока не будет достигнуто соглашение по Украине, в отношении России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры."Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям. Ранее Трамп также сообщил, что 10-дневный срок для достижения прекращения огня на Украине стартует сегодня. Он добавил, что намерен ввести импортные пошлины, если соглашение не будет достигнуто, но выразил сомнения в их эффективности против России.
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кремль, россия, сша, дональд трамп, украина, ультиматум, перемирие, дмитрий песков
Политика, Кремль, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Ультиматум, перемирие, Дмитрий Песков
13:51 30.07.2025 (обновлено: 13:57 30.07.2025)
 
Кремль фиксирует заявления Трампа об урегулировании на Украине

Песков: Россия фиксирует новые заявления Трампа по урегулированию на Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Американский президент заявил, что если по истечении установленного им срока не будет достигнуто соглашение по Украине, в отношении России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.
"Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям.
Ранее Трамп также сообщил, что 10-дневный срок для достижения прекращения огня на Украине стартует сегодня. Он добавил, что намерен ввести импортные пошлины, если соглашение не будет достигнуто, но выразил сомнения в их эффективности против России.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ
11:35
 
ПолитикаКремльРОССИЯСШАДональд ТрампУКРАИНАУльтиматумперемириеДмитрий Песков
 
 
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