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Кремль фиксирует заявления Трампа об урегулировании на Украине

Кремль фиксирует заявления Трампа об урегулировании на Украине - 30.07.2025, ПРАЙМ

Кремль фиксирует заявления Трампа об урегулировании на Украине

Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, заявил официальный... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T13:51+0300

2025-07-30T13:51+0300

2025-07-30T13:57+0300

политика

кремль

россия

сша

дональд трамп

украина

ультиматум

перемирие

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Американский президент заявил, что если по истечении установленного им срока не будет достигнуто соглашение по Украине, в отношении России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры."Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям. Ранее Трамп также сообщил, что 10-дневный срок для достижения прекращения огня на Украине стартует сегодня. Он добавил, что намерен ввести импортные пошлины, если соглашение не будет достигнуто, но выразил сомнения в их эффективности против России.

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кремль, россия, сша, дональд трамп, украина, ультиматум, перемирие, дмитрий песков