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Эксперты отметили рост спроса на курьеров на фоне туристического сезона

Эксперты отметили рост спроса на курьеров на фоне туристического сезона - 30.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты отметили рост спроса на курьеров на фоне туристического сезона

Развитие внутреннего туристического потока и активный дачный сезон способствуют сохранению высокого спроса на сегмент курьерской доставки – об этом говорят... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T08:00+0300

2025-07-30T08:00+0300

2025-07-30T08:00+0300

экономика

эксклюзив

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Развитие внутреннего туристического потока и активный дачный сезон способствуют сохранению высокого спроса на сегмент курьерской доставки – об этом говорят результаты совместного исследования Авито Работы и Авито Услуг.По данным исследования Авито Работы, по итогам II квартала 2025 года наибольший рост числа вакансий по профессии курьера зафиксирован в Башкортостане: по сравнению с прошлым годом, количество открытых вакансий увеличилось на 44%. Средние зарплатные предложения для курьеров в регионе варьируются от 110 000 руб/мес до 140 000 руб/мес.Важно отметить, что реальный доход сотрудников зависит от количества заказов, графика и региона работы: в описании вакансий работодатели нередко указывают диапазон зарплат с учетом максимально возможного заработка.На втором месте по увеличению числа вакансий – Ленинградская область. Во II квартале количество предложений в регионе увеличилось на 42%. Работодатели столицы предлагают курьерам от 110 000 руб/мес до 140 000 руб/мес. Замыкает тройку лидеров Москва: число открытых вакансий выросло на 27%, а диапазон средних предлагаемых зарплат – от 90 000 руб/мес до 120 000 руб/мес.По данным Авито Услуг, наибольший интерес к курьерским услугам во II квартале 2025 года был зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре — жители именно этих городов чаще всего обращались за доставкой. Стоимость курьерских услуг на платформе варьируется: в среднем от 250 до 1500 рублей в зависимости от региона, срочности выполнения заказа и веса отправления."Спрос на курьеров в России растет не только благодаря развитию сервисов доставки, но и вследствие трансформации потребительского поведения. В больших городах время становится одним из самых ценных ресурсов, и россияне предпочитают делегировать задачи исполнителям. Особенно ярко этот тренд выражен в городах-миллионниках, таких как Москва, Санкт-Петербург и других, где темп жизни выше, чем в небольших населенных пунктах.", — прокомментировала Евгения Лазарева, руководитель категории "Транспортные услуги" Авито Услуг.Современные курьеры нередко выходят за рамки классической доставки: они могут вручить подарок с поздравлением, встретить родственников на вокзале или в аэропорту, а также помочь с организацией праздника — не только забрать торт из пекарни и приобрести декор, но и проверить качество заказа и оплатить его. При доставке мебели курьеры могут предложить дополнительную услугу по разборке и сборке, что делает их универсальными помощниками в повседневных делах.Возможность трекинга доставки зависит от самого исполнителя. Часто исполнители действительно дают возможность отслеживать доставку груза на карте. Для тех же, у кого нет таких возможностей, предусмотрены промежуточные отчеты в текстовом или голосовом формате.Аналитики Авито Работы также выяснили, в каких регионах самая высокая соискательская активность на курьерские позиции. По итогам II квартала 2025 г. наибольший интерес к вакансии курьера проявили жители Пензенской области: количество запросов контактов работодателей в этом регионе выросло за год на 50%. Средние предлагаемые зарплаты курьеров в регионе варьируются от 90 000 руб/мес до 120 000 руб/мес.Второе место разделяют кандидаты из Красноярского края и Новосибирской области: жители регионов стали интересоваться вакансией курьера на 41% чаще. Диапазон зарплатных предложений составил от 90 000 руб/мес до 120 000 руб/мес для Красноярского края и от 100 000 руб/мес до 130 000 руб/мес для Новосибирской области.На третьем месте – Ставропольский край и Ярославская область: кандидаты из этих регионов стали запрашивать контакты работодателей на вакансии курьеров на 36% чаще, чем в прошлом году. Зарплатные предложения составляют в среднем от 100 000 руб/мес до 130 000 руб/мес для обоих регионов."Спрос на курьеров стимулирует в том числе активный туристический и дачный сезон: многие заказывают товары напрямую в места отдыха и на загородные участки, что расширяет географию доставки и требует большего числа специалистов. В свою очередь, региональные различия в уровне зарплатных предложений могут быть обусловлены особенностями локальных рынков труда и логистической инфраструктуры. Регионы с высоким спросом на таких специалистов могут стать точками роста для занятости в ближайшие годы", — комментирует директор категории "Такси, транспорт и логистика" Авито Работы Артем Егоренков.Сезонный фактор становится одним из ключевых драйверов на рынке доставки: летом значительно расширяется карта заказов, а вместе с ней — и спрос на исполнителей."Летний сезон традиционно остаётся активным с точки зрения спроса на курьерские услуги. Например, в популярных туристических направлениях, таких как Сочи и Геленджик, потребность в курьерах-партнёрах и сборщиках-партнёрах увеличивается почти вдвое. При этом лето даёт и дополнительные возможности: студенты ищут подработку, рассматривая в том числе возможность заняться доставкой", — отмечает HR-директор онлайн-ритейлера Самокат Корнилова Евгения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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