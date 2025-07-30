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РКК запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки
РКК запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки - 30.07.2025, ПРАЙМ
РКК запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки
Российский Красный Крест запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки в связи с землетрясением, сообщили в РКК. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:16+0300
2025-07-30T16:16+0300
2025-07-30T16:16+0300
общество
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский Красный Крест запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки в связи с землетрясением, сообщили в РКК. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. "Российский Красный Крест находится в постоянном контакте с правительством Камчатского края. Наши специалисты готовы при необходимости подключиться к оказанию помощи, в том числе адресной поддержки в частных случаях... Если вы испытываете тревогу, страх, растерянность или просто хотите поговорить — позвоните на горячую линию РКК: 8 800 250 18 59", - говорится в сообщении в Telegram-канале Российского Красного Креста. В организации добавили, что работает Telegram-бот, обратиться за помощью можно также в региональное отделение РКК.
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общество , камчатка, камчатский край, ркк "энергия", красный крест
Общество , КАМЧАТКА, Камчатский край, РКК "Энергия", Красный Крест
РКК запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки
РКК запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки из-за землетрясения
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский Красный Крест запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки в связи с землетрясением, сообщили в РКК.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах.
"Российский Красный Крест находится в постоянном контакте с правительством Камчатского края. Наши специалисты готовы при необходимости подключиться к оказанию помощи, в том числе адресной поддержки в частных случаях... Если вы испытываете тревогу, страх, растерянность или просто хотите поговорить — позвоните на горячую линию РКК: 8 800 250 18 59", - говорится в сообщении в Telegram-канале Российского Красного Креста.
В организации добавили, что работает Telegram-бот, обратиться за помощью можно также в региональное отделение РКК.
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