https://1prime.ru/20250730/litva-860106703.html
Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин
Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин - 30.07.2025, ПРАЙМ
Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин
Власти Литвы планируют потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на производство противотанковых мин, сообщило радио LRT (Литовское радио и... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:10+0300
2025-07-30T12:10+0300
2025-07-30T12:11+0300
вооружения
газ
литва
эстония
латвия
владимир зеленский
сейм
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_b350f32ff5a236925f76e2d93214e419.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Власти Литвы планируют потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на производство противотанковых мин, сообщило радио LRT (Литовское радио и телевидение). "Литва планирует потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на противотанковые мины, отдавая приоритет местным производителям", - говорится на сайте радио. По данным радио, пять литовских компаний обдумывают участие в тендере министерства обороны по производству мин. На сайте LRT также уточняется, всего Литва планирует потратить 800 миллионов евро на производство противотанковых и противопехотных мин в течение десяти лет. LRT также подчеркивает, что в качестве эталонов для мин будут взяты польские модели. Ранее законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши также принял закон о денонсации соглашения. Выход из Оттавской конвенции утвердил и президент Финляндии. Украинский парламентарий Роман Костенко сообщал, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из конвенции. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
https://1prime.ru/20250717/soir-859589635.html
литва
эстония
латвия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_ee296e16428de11a17e52c12d18c522e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, литва, эстония, латвия, владимир зеленский, сейм
Вооружения, Газ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, Владимир Зеленский, Сейм
Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин
LRT: Литва планирует потратить 500 млн евро на производство противотанковых мин
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Власти Литвы планируют потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на производство противотанковых мин, сообщило радио LRT (Литовское радио и телевидение).
"Литва планирует потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на противотанковые мины, отдавая приоритет местным производителям", - говорится на сайте радио.
По данным радио, пять литовских компаний обдумывают участие в тендере министерства обороны по производству мин. На сайте LRT также уточняется, всего Литва планирует потратить 800 миллионов евро на производство противотанковых и противопехотных мин в течение десяти лет.
LRT также подчеркивает, что в качестве эталонов для мин будут взяты польские модели.
Ранее законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши также принял закон о денонсации соглашения. Выход из Оттавской конвенции утвердил и президент Финляндии. Украинский парламентарий Роман Костенко сообщал, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из конвенции.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
СМИ: Бельгия направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО