https://1prime.ru/20250730/litva-860106703.html

Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин

Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин - 30.07.2025, ПРАЙМ

Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин

Власти Литвы планируют потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на производство противотанковых мин, сообщило радио LRT (Литовское радио и... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:10+0300

2025-07-30T12:10+0300

2025-07-30T12:11+0300

вооружения

газ

литва

эстония

латвия

владимир зеленский

сейм

https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_b350f32ff5a236925f76e2d93214e419.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Власти Литвы планируют потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на производство противотанковых мин, сообщило радио LRT (Литовское радио и телевидение). "Литва планирует потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на противотанковые мины, отдавая приоритет местным производителям", - говорится на сайте радио. По данным радио, пять литовских компаний обдумывают участие в тендере министерства обороны по производству мин. На сайте LRT также уточняется, всего Литва планирует потратить 800 миллионов евро на производство противотанковых и противопехотных мин в течение десяти лет. LRT также подчеркивает, что в качестве эталонов для мин будут взяты польские модели. Ранее законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши также принял закон о денонсации соглашения. Выход из Оттавской конвенции утвердил и президент Финляндии. Украинский парламентарий Роман Костенко сообщал, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из конвенции. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

https://1prime.ru/20250717/soir-859589635.html

литва

эстония

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, литва, эстония, латвия, владимир зеленский, сейм