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Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин
Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин - 30.07.2025, ПРАЙМ
Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин
Власти Литвы планируют потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на производство противотанковых мин, сообщило радио LRT (Литовское радио и... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:10+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Власти Литвы планируют потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на производство противотанковых мин, сообщило радио LRT (Литовское радио и телевидение). "Литва планирует потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на противотанковые мины, отдавая приоритет местным производителям", - говорится на сайте радио. По данным радио, пять литовских компаний обдумывают участие в тендере министерства обороны по производству мин. На сайте LRT также уточняется, всего Литва планирует потратить 800 миллионов евро на производство противотанковых и противопехотных мин в течение десяти лет. LRT также подчеркивает, что в качестве эталонов для мин будут взяты польские модели. Ранее законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши также принял закон о денонсации соглашения. Выход из Оттавской конвенции утвердил и президент Финляндии. Украинский парламентарий Роман Костенко сообщал, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из конвенции. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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газ, литва, эстония, латвия, владимир зеленский, сейм
Вооружения, Газ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, Владимир Зеленский, Сейм
12:10 30.07.2025 (обновлено: 12:11 30.07.2025)
 
Литва потратит 500 миллионов евро на производство противотанковых мин

LRT: Литва планирует потратить 500 млн евро на производство противотанковых мин

© fotolia.com / Isabel Engelmann%Флаг Литвы
%Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© fotolia.com / Isabel Engelmann
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Власти Литвы планируют потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на производство противотанковых мин, сообщило радио LRT (Литовское радио и телевидение).
"Литва планирует потратить 500 миллионов евро в течение следующего десятилетия на противотанковые мины, отдавая приоритет местным производителям", - говорится на сайте радио.
По данным радио, пять литовских компаний обдумывают участие в тендере министерства обороны по производству мин. На сайте LRT также уточняется, всего Литва планирует потратить 800 миллионов евро на производство противотанковых и противопехотных мин в течение десяти лет.
LRT также подчеркивает, что в качестве эталонов для мин будут взяты польские модели.
Ранее законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши также принял закон о денонсации соглашения. Выход из Оттавской конвенции утвердил и президент Финляндии. Украинский парламентарий Роман Костенко сообщал, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из конвенции.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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ВооруженияГазЛИТВАЭСТОНИЯЛАТВИЯВладимир ЗеленскийСейм
 
 
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