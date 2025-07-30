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МАГАТЭ находится в контакте с Японией после землетрясения на Камчатке - 30.07.2025, ПРАЙМ
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МАГАТЭ находится в контакте с Японией после землетрясения на Камчатке
МАГАТЭ находится в контакте с Японией после землетрясения на Камчатке - 30.07.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ находится в контакте с Японией после землетрясения на Камчатке
МАГАТЭ находится в контакте с властями Японии в связи с землетрясением магнитудой 8,8 у восточного побережья РФ и вызванным им цунами, первоначальные данные... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:07+0300
2025-07-30T14:07+0300
магатэ
япония
камчатка
землетрясение
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ВЕНА, 30 июл - ПРАЙМ. МАГАТЭ находится в контакте с властями Японии в связи с землетрясением магнитудой 8,8 у восточного побережья РФ и вызванным им цунами, первоначальные данные указывают на отсутствие угрозы для АЭС на тихоокеанском побережье, говорится в заявлении Агентства. "МАГАТЭ находится в контакте с национальными властями Японии в связи с землетрясением магнитудой 8,8 у восточного побережья России и вызванным им цунами. Первоначальные сообщения указывают на отсутствие угрозы безопасности для атомных электростанций на тихоокеанском побережье", - сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х. Кроме того, Агентство отметило, что сброс обработанной с помощью системы ALPS воды с АЭС "Фукусима-1" в Японии был приостановлен в соответствии с протоколами безопасности. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
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магатэ, япония, камчатка, землетрясение
МАГАТЭ, ЯПОНИЯ, КАМЧАТКА, землетрясение
14:07 30.07.2025
 
МАГАТЭ находится в контакте с Японией после землетрясения на Камчатке

МАГАТЭ поддерживает контакт с властями Японии после землетрясения у побережья России

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ВЕНА, 30 июл - ПРАЙМ. МАГАТЭ находится в контакте с властями Японии в связи с землетрясением магнитудой 8,8 у восточного побережья РФ и вызванным им цунами, первоначальные данные указывают на отсутствие угрозы для АЭС на тихоокеанском побережье, говорится в заявлении Агентства.
"МАГАТЭ находится в контакте с национальными властями Японии в связи с землетрясением магнитудой 8,8 у восточного побережья России и вызванным им цунами. Первоначальные сообщения указывают на отсутствие угрозы безопасности для атомных электростанций на тихоокеанском побережье", - сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
Кроме того, Агентство отметило, что сброс обработанной с помощью системы ALPS воды с АЭС "Фукусима-1" в Японии был приостановлен в соответствии с протоколами безопасности.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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МАГАТЭЯПОНИЯКАМЧАТКАземлетрясение
 
 
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