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МЭА ожидает, что возобновляемые источники энергии превзойдут уголь

МЭА ожидает, что возобновляемые источники энергии превзойдут уголь - 30.07.2025, ПРАЙМ

МЭА ожидает, что возобновляемые источники энергии превзойдут уголь

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), включая гидроэнергетику, превзойдут уголь в мировой генерации электроэнергии уже в 2025 или 2026 году, ожидает... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:29+0300

2025-07-30T11:29+0300

2025-07-30T11:29+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), включая гидроэнергетику, превзойдут уголь в мировой генерации электроэнергии уже в 2025 или 2026 году, ожидает Международное энергетическое агентство (МЭА). "В зависимости от погодных условий и экономического развития возобновляемые источники энергии, вероятно, превзойдут угольную генерацию уже в 2025 или 2026 году. В результате доля угля в общем объеме генерации впервые за последние 100 лет упадет ниже 33%", - говорится в докладе агентства Electricity Mid-Year Update 2025 применительно к генерации электроэнергии. МЭА отмечает, что солнечная и ветроэнергетика - основные драйверы роста доли ВИЭ. Ожидается, что их совокупная доля в мировом производстве электроэнергии вырастет с 15% в 2024 году до 17% в 2025 году и до более чем 19% в 2026 году. А еще десять лет назад их доля составляла 4%. Гидроэнергетика с долей в 14% в мировом энергобалансе, по оценкам МЭА, останется относительно стабильной в текущем году с учётом засухи. В то же время, в следующем году агентство ожидает роста показателя на 2%. Также оно прогнозирует рост в среднем на 2% в 2025-2026 годах для атомной генерации. А газовая генерация электроэнергии будет расти на 1,3% и в 2025, и в 2026 году. В то же время мировая угольная генерация снизится на 0,5% по итогам года за счет спада в Китае и Европе, который частично компенсируют США, Индия и другие страны Азии. В 2026 году МЭА ждет снижения производства электроэнергии из угля примерно на 1,3% благодаря продолжающемуся росту генерации с низким уровнем вредных выбросов и более активному переходу с угля на газ.

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