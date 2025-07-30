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МЭА снизило прогноз роста спроса на электроэнергию в мире

МЭА снизило прогноз роста спроса на электроэнергию в мире - 30.07.2025, ПРАЙМ

МЭА снизило прогноз роста спроса на электроэнергию в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило ожидания увеличения спроса на электроэнергию в мире в 2025-2026 годах в связи с понижением Международным... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:33+0300

2025-07-30T11:33+0300

2025-07-30T11:33+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило ожидания увеличения спроса на электроэнергию в мире в 2025-2026 годах в связи с понижением Международным валютным фондом (МВФ) прогноза роста мирового ВВП, сообщило МЭА. В новом докладе "Electricity Mid-Year Update 2025" агентство ожидает, что мировой спрос на электроэнергию будет увеличиваться в среднем на 3,3% в год в 2025 году и на 3,7% в 2026 году, и это умеренный показатель по сравнению с 4,4% в 2024 году, но по-прежнему один из самых высоких темпов роста, наблюдавшихся за последнее десятилетие. "Это небольшой пересмотр в сторону понижения по сравнению с нашим предыдущим прогнозом от февраля 2025 года о росте на 4% в этом году и на 3,8% в 2026 году. Изменение частично связано с понижением МВФ прогноза роста мирового ВВП по сравнению с его обновлением от января 2025 года на фоне повышенной неопределенности вокруг торговых пошлин и экономических перспектив", - говорится в докладе агентства. При этом, несмотря на риски снижения темпов роста экономики, МЭА ожидает сильного увеличения спроса на электроэнергию со стороны промышленности, кондиционеров и центров обработки данных. "Спрос на электроэнергию должен расти более чем в два раза быстрее общего спроса на энергию в течение прогнозируемого периода. В целом мировое потребление электроэнергии в 2026 году достигнет нового максимума - более 29 тысяч тераватт-часов", - добавляется в докладе. МЭА ожидает, что что Китай и Индия обеспечат 60% прироста мирового потребления электроэнергии в 2025 и 2026 годах. Прогнозируется, что рост спроса ускорится до 5,7% в Китае и 6,6% в Индии в следующем году, по сравнению с 5% и 4% в 2025 году соответственно. В США быстрое развитие центров обработки данных, как ожидается, будет удерживать годовой рост спроса на электроэнергию выше 2% как в 2025, так и в 2026 году, что более чем вдвое превышает средние темпы роста за последнее десятилетие. Напротив, потребление электроэнергии в Европейском союзе в этом году будет расти более медленными темпами - около 1%, хотя в 2026 году ожидается небольшое ускорение, добавляется в отчете.

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