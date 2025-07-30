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Стоимость меди слабо растет в среду
Стоимость меди слабо растет в среду - 30.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди слабо растет в среду
Стоимость меди в среду слабо растет, инвесторы оценивают данные Международного валютного фонда (МВФ) об экономике крупнейшего импортера и потребителя меди -... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:22+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду слабо растет, инвесторы оценивают данные Международного валютного фонда (МВФ) об экономике крупнейшего импортера и потребителя меди - Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.13 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,39%, до 5,6475 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,05%, до 9 798 долларов, стоимость алюминия - опустилась на 0,99%, до 2 605,5 доллара, цинка - на 0,44%, до 2 805,5 доллара. По данным Международного валютного фонда (МВФ), опубликованным днем ранее, экономика Китая в первом квартале текущего года продемонстрировала рост на 6% в годовом исчислении, превысив ожидания аналитиков, главным образом за счёт роста экспорта и ослабления юаня. При этом снижение экспортных поставок в США было более чем компенсировано увеличением экспорта в другие страны, особенно в Азии, отмечают аналитики фонда. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.
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медь, рынок, торги, китай
Экономика, медь, Рынок, Торги, КИТАЙ
Стоимость меди слабо растет в среду
Медь слегка дорожает в среду после выхода оптимистичной статистики ВВП Кита
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду слабо растет, инвесторы оценивают данные Международного валютного фонда (МВФ) об экономике крупнейшего импортера и потребителя меди - Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,39%, до 5,6475 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,05%, до 9 798 долларов, стоимость алюминия - опустилась на 0,99%, до 2 605,5 доллара, цинка - на 0,44%, до 2 805,5 доллара.
По данным Международного валютного фонда (МВФ), опубликованным днем ранее, экономика Китая в первом квартале текущего года продемонстрировала рост на 6% в годовом исчислении, превысив ожидания аналитиков, главным образом за счёт роста экспорта и ослабления юаня.
При этом снижение экспортных поставок в США было более чем компенсировано увеличением экспорта в другие страны, особенно в Азии, отмечают аналитики фонда.
Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.