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После заявлениях США о пошлинах цены на медь резко пошли вниз
После заявлениях США о пошлинах цены на медь резко пошли вниз - 30.07.2025, ПРАЙМ
После заявлениях США о пошлинах цены на медь резко пошли вниз
Стоимость меди в среду обвалилась на 19% после объявления США о введении импортных пошлин на изделия из меди, свидетельствуют данные торгов. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T22:24+0300
2025-07-30T22:24+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду обвалилась на 19% после объявления США о введении импортных пошлин на изделия из меди, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.11 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 19,42% - до 4,5434 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности. Ранее в июле американский президент Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин на медь с августа.
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торги, медь, цены
Экономика, Торги, медь, цены
После заявлениях США о пошлинах цены на медь резко пошли вниз
Торги: цены на медь падают на 19% после заявления США о пошлинах
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду обвалилась на 19% после объявления США о введении импортных пошлин на изделия из меди, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.11 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 19,42% - до 4,5434 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
В среду Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности.
Ранее в июле американский президент Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин на медь с августа.
Трамп вводит пошлину в 50% на изделия из меди, сообщили в Белом доме