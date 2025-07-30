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США превратили Европу в экономическую колонию, заявил Медведчук
США превратили Европу в экономическую колонию, заявил Медведчук - 30.07.2025, ПРАЙМ
США превратили Европу в экономическую колонию, заявил Медведчук
США превратили Европу в свою экономическую колонию благодаря конфликту на Украине, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:51+0300
2025-07-30T11:51+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. США превратили Европу в свою экономическую колонию благодаря конфликту на Украине, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Ловушка для Европы захлопнулась, (президент США Дональд) Трамп поставил ЕС в позицию экономической колонии, а для ослабления продал Брюсселю войну с Россией. Теперь "Большим Израилем" становится не Украина, как об этом говорил (Владимир) Зеленский, а вся Европа, но США не только не будут ее финансировать, а, наоборот, заставят платить за поставки оружия и энергоресурсов", - говорится в публикации Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
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сша, европа, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, США, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
США превратили Европу в экономическую колонию, заявил Медведчук
Медведчук: США превратили Европу в экономическую колонию из-за Украины
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. США превратили Европу в свою экономическую колонию благодаря конфликту на Украине, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Ловушка для Европы захлопнулась, (президент США Дональд) Трамп поставил ЕС в позицию экономической колонии, а для ослабления продал Брюсселю войну с Россией. Теперь "Большим Израилем" становится не Украина, как об этом говорил (Владимир) Зеленский, а вся Европа, но США не только не будут ее финансировать, а, наоборот, заставят платить за поставки оружия и энергоресурсов", - говорится в публикации Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
Страны ЕС запросили кредиты на вооружение для закупки оружия для Украины