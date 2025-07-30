https://1prime.ru/20250730/medvedchuk-860105538.html

США превратили Европу в экономическую колонию, заявил Медведчук

США превратили Европу в экономическую колонию, заявил Медведчук - 30.07.2025, ПРАЙМ

США превратили Европу в экономическую колонию, заявил Медведчук

США превратили Европу в свою экономическую колонию благодаря конфликту на Украине, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:51+0300

2025-07-30T11:51+0300

2025-07-30T11:51+0300

экономика

сша

европа

украина

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860105372_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_428cff5db0ab7cab086365b07a194e83.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. США превратили Европу в свою экономическую колонию благодаря конфликту на Украине, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Ловушка для Европы захлопнулась, (президент США Дональд) Трамп поставил ЕС в позицию экономической колонии, а для ослабления продал Брюсселю войну с Россией. Теперь "Большим Израилем" становится не Украина, как об этом говорил (Владимир) Зеленский, а вся Европа, но США не только не будут ее финансировать, а, наоборот, заставят платить за поставки оружия и энергоресурсов", - говорится в публикации Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".

https://1prime.ru/20250730/kredity-860092683.html

сша

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, европа, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес