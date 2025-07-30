Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мессенджер Max упростит направление документов в "Госключ", пишет Минцифры - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250730/messendzher-860120162.html
Мессенджер Max упростит направление документов в "Госключ", пишет Минцифры
Мессенджер Max упростит направление документов в "Госключ", пишет Минцифры - 30.07.2025, ПРАЙМ
Мессенджер Max упростит направление документов в "Госключ", пишет Минцифры
Мессенджер Max упростит направление документов на электронную подпись в "Госключ", но не будет обязательным для этого, сообщило Минцифры РФ в своем... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:56+0300
2025-07-30T14:56+0300
мессенджеры
технологии
минцифры
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83879/33/838793332_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_292455d3e4919f51922e7b2e4c9ae1eb.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Max упростит направление документов на электронную подпись в "Госключ", но не будет обязательным для этого, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "В издании РБК вышла статья "Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись". В связи с этим Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идет речь только про подпись документов в "Госключе". Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью", - сказано в сообщении. Те, кто подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше, добавили в министерстве. Также закон не предусматривает того, что в мессенджер нужно будет направлять все документы для подписи в "Госключе". "В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии "Госключа" с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение "Госключ", - сказали в Минцифры.
https://1prime.ru/20250729/messendzher-860074581.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83879/33/838793332_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7959e7a445e747b407db1ab7ea66bf65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мессенджеры, технологии, минцифры, россия
мессенджеры, Технологии, Минцифры, РОССИЯ
14:56 30.07.2025
 
Мессенджер Max упростит направление документов в "Госключ", пишет Минцифры

Минцифры: Max упростит направление документов в "Госключ", но не будет обязательным

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинцифры
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Max упростит направление документов на электронную подпись в "Госключ", но не будет обязательным для этого, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
"В издании РБК вышла статья "Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись". В связи с этим Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идет речь только про подпись документов в "Госключе". Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью", - сказано в сообщении.
Те, кто подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше, добавили в министерстве. Также закон не предусматривает того, что в мессенджер нужно будет направлять все документы для подписи в "Госключе".
"В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии "Госключа" с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение "Госключ", - сказали в Минцифры.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
В ГД назвали один из факторов успеха мессенджера Max
Вчера, 15:22
 
мессенджерыТехнологииМинцифрыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала