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Мессенджер Max упростит направление документов в "Госключ", пишет Минцифры
Мессенджер Max упростит направление документов в "Госключ", пишет Минцифры - 30.07.2025, ПРАЙМ
Мессенджер Max упростит направление документов в "Госключ", пишет Минцифры
Мессенджер Max упростит направление документов на электронную подпись в "Госключ", но не будет обязательным для этого, сообщило Минцифры РФ в своем... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:56+0300
2025-07-30T14:56+0300
2025-07-30T14:56+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Max упростит направление документов на электронную подпись в "Госключ", но не будет обязательным для этого, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "В издании РБК вышла статья "Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись". В связи с этим Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идет речь только про подпись документов в "Госключе". Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью", - сказано в сообщении. Те, кто подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше, добавили в министерстве. Также закон не предусматривает того, что в мессенджер нужно будет направлять все документы для подписи в "Госключе". "В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии "Госключа" с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение "Госключ", - сказали в Минцифры.
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мессенджеры, технологии, минцифры, россия
мессенджеры, Технологии, Минцифры, РОССИЯ
Мессенджер Max упростит направление документов в "Госключ", пишет Минцифры
Минцифры: Max упростит направление документов в "Госключ", но не будет обязательным
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Max упростит направление документов на электронную подпись в "Госключ", но не будет обязательным для этого, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
"В издании РБК вышла статья "Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись". В связи с этим Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идет речь только про подпись документов в "Госключе". Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью", - сказано в сообщении.
Те, кто подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше, добавили в министерстве. Также закон не предусматривает того, что в мессенджер нужно будет направлять все документы для подписи в "Госключе".
"В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии "Госключа" с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение "Госключ", - сказали в Минцифры.
В ГД назвали один из факторов успеха мессенджера Max