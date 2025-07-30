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Микроводоросли восстанавливаются после уборки пленки мазута в Керчи

Микроводоросли восстанавливаются после уборки пленки мазута в Керчи - 30.07.2025, ПРАЙМ

Микроводоросли восстанавливаются после уборки пленки мазута в Керчи

Эксперименты ученых на пляжах Керчи показали, что микроводоросли, которыми питается большинство беспозвоночных животных, восстанавливаются в первые дни после... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T07:16+0300

2025-07-30T07:16+0300

2025-07-30T07:16+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Эксперименты ученых на пляжах Керчи показали, что микроводоросли, которыми питается большинство беспозвоночных животных, восстанавливаются в первые дни после уборки сплошной пленки мазута, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. По информации института, студенты Керченского государственного морского технологического университета во взаимодействии с учёными провели эксперименты на пляжах Керчи в конце апреля, когда произошли очередные выбросы мазута - из полосы наката взяли загрязненный песок и поместили в морскую воду, а на его поверхности установили предметные стекла. "Наблюдения показали, что уже через три дня на стёклах, естественным образом вымазанных мазутом с песка, успешно начали расти колониальные поселения некоторых видов диатомей, уже известных ранее для этого района побережья. Особенно активно развивались виды из родов Amphora и Achnanthes, клетки которых делились и формировали простейшие орнаменты не только на стекле, но и прямо на тонких плёнках мазута", - говорится в сообщении. По словам ведущего научного сотрудника лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Филиппа Сапожникова, полученные результаты наблюдений свидетельствуют, что микрофитобентос (сообщество микроскопических водорослей) в полосе наката, подвергшейся наиболее сильному воздействию мазута после разливов, проявил заметные способности к восстановлению. "Поскольку эти сообщества являются кормовой базой для большинства беспозвоночных животных, колонизирующих песчаное дно мелководий, можно говорить и о начале восстановления этой области прибрежной экосистемы уже на ранних этапах после разливов - по сути, в первые дни после уборки сплошной плёнки мазута, покрывавшей полосу прибоя", - сказал Сапожников. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

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бизнес, общество , керчь, краснодарский край, ран