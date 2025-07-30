https://1prime.ru/20250730/minfin-860113622.html

Минфин предложил ввести пошлины за выдачу лицензий на табачную продукцию

Минфин предложил ввести пошлины за выдачу лицензий на табачную продукцию - 30.07.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил ввести пошлины за выдачу лицензий на табачную продукцию

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается установить пошлины за выдачу лицензии на торговлю табачной и никотинсодержащей... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:05+0300

2025-07-30T14:05+0300

2025-07-30T14:05+0300

экономика

россия

алексей сазанов

дмитрий григоренко

минфин

госсовет

росалкогольтабакконтроль

https://cdnn.1prime.ru/img/83818/68/838186852_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_0f25c5cb1bef0e6a339a54ec00d5f5f8.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается установить пошлины за выдачу лицензии на торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в рознице в размере 20 тысяч рублей за каждый год ее действия, за каждую торговую точку, а пятилетней лицензии в оптовом обороте - 800 тысяч рублей, сообщает министерство со ссылкой на статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова. На заседании комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" замминистра рассказал о подготовленных по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко законопроектах, направленных на введение лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. "Для введения государственной пошлины за выдачу лицензий подготовлены соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Предлагается установить пошлину за предоставление лицензии на розничный оборот в размере 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии, за каждую торговую точку. Пошлина за выдачу лицензии на оптовый оборот сроком действия 5 лет составит 800 тысяч рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. С марта 2026 года Минфин РФ планирует поэтапно вводить лицензирование на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, полномочия планируется разделить между Росалкогольтабакконтролем и региональными органами исполнительной власти. Соответствующий законопроект министерства был опубликован в мае текущего года. "Лицензии будут выдаваться на оптовую, розничную и развозную торговлю по принципу "один торговый объект или одно транспортное средство - одна лицензия". Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. Розничные лицензии будут выдаваться лицензирующими органами субъектов РФ", - приводит Минфин слова Сазанова. Поэтапное введение лицензирования предполагает выдачу лицензий с 1 марта по 1 сентября 2026 года, с 1 сентября введение запрета на торговлю без лицензии, а с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года установление переходного периода для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям, отметили в Минфине. "Ведение оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензий повлечет за собой административную и уголовную ответственность", - подчеркнули в Минфине. Для получения лицензии объекты должны уплатить пошлину, не иметь налоговой задолженности более 3 тысяч рублей, иметь в собственности, хозяйственном управлении, оперативном управлении или в аренде магазин или павильон площадью не менее пяти квадратных метров сроком на год и более, уточняет Минфин. "Регионам предоставят полномочия вводить более строгие требования: можно будет устанавливать дополнительные ограничения мест розничной продажи, увеличивать размер минимальной площади торгового объекта, но не более чем в два раза", - добавил Сазанов. Введение лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией позволит обелить рынок и обеспечить регионам дополнительные доходы, отметил замминистра.

https://1prime.ru/20250715/gosduma-859514849.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алексей сазанов, дмитрий григоренко, минфин, госсовет, росалкогольтабакконтроль