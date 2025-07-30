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Минфин предложил ввести пошлины за выдачу лицензий на табачную продукцию - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/minfin-860113622.html
Минфин предложил ввести пошлины за выдачу лицензий на табачную продукцию
Минфин предложил ввести пошлины за выдачу лицензий на табачную продукцию - 30.07.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил ввести пошлины за выдачу лицензий на табачную продукцию
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается установить пошлины за выдачу лицензии на торговлю табачной и никотинсодержащей... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:05+0300
2025-07-30T14:05+0300
экономика
россия
алексей сазанов
дмитрий григоренко
минфин
госсовет
росалкогольтабакконтроль
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается установить пошлины за выдачу лицензии на торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в рознице в размере 20 тысяч рублей за каждый год ее действия, за каждую торговую точку, а пятилетней лицензии в оптовом обороте - 800 тысяч рублей, сообщает министерство со ссылкой на статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова. На заседании комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" замминистра рассказал о подготовленных по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко законопроектах, направленных на введение лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. "Для введения государственной пошлины за выдачу лицензий подготовлены соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Предлагается установить пошлину за предоставление лицензии на розничный оборот в размере 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии, за каждую торговую точку. Пошлина за выдачу лицензии на оптовый оборот сроком действия 5 лет составит 800 тысяч рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. С марта 2026 года Минфин РФ планирует поэтапно вводить лицензирование на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, полномочия планируется разделить между Росалкогольтабакконтролем и региональными органами исполнительной власти. Соответствующий законопроект министерства был опубликован в мае текущего года. "Лицензии будут выдаваться на оптовую, розничную и развозную торговлю по принципу "один торговый объект или одно транспортное средство - одна лицензия". Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. Розничные лицензии будут выдаваться лицензирующими органами субъектов РФ", - приводит Минфин слова Сазанова. Поэтапное введение лицензирования предполагает выдачу лицензий с 1 марта по 1 сентября 2026 года, с 1 сентября введение запрета на торговлю без лицензии, а с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года установление переходного периода для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям, отметили в Минфине. "Ведение оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензий повлечет за собой административную и уголовную ответственность", - подчеркнули в Минфине. Для получения лицензии объекты должны уплатить пошлину, не иметь налоговой задолженности более 3 тысяч рублей, иметь в собственности, хозяйственном управлении, оперативном управлении или в аренде магазин или павильон площадью не менее пяти квадратных метров сроком на год и более, уточняет Минфин. "Регионам предоставят полномочия вводить более строгие требования: можно будет устанавливать дополнительные ограничения мест розничной продажи, увеличивать размер минимальной площади торгового объекта, но не более чем в два раза", - добавил Сазанов. Введение лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией позволит обелить рынок и обеспечить регионам дополнительные доходы, отметил замминистра.
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россия, алексей сазанов, дмитрий григоренко, минфин, госсовет, росалкогольтабакконтроль
Экономика, РОССИЯ, Алексей Сазанов, Дмитрий Григоренко, Минфин, Госсовет, Росалкогольтабакконтроль
14:05 30.07.2025
 
Минфин предложил ввести пошлины за выдачу лицензий на табачную продукцию

Минфин предложил установить пошлины за выдачу лицензий на табачную продукцию

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается установить пошлины за выдачу лицензии на торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в рознице в размере 20 тысяч рублей за каждый год ее действия, за каждую торговую точку, а пятилетней лицензии в оптовом обороте - 800 тысяч рублей, сообщает министерство со ссылкой на статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова.
На заседании комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" замминистра рассказал о подготовленных по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко законопроектах, направленных на введение лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.
"Для введения государственной пошлины за выдачу лицензий подготовлены соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Предлагается установить пошлину за предоставление лицензии на розничный оборот в размере 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии, за каждую торговую точку. Пошлина за выдачу лицензии на оптовый оборот сроком действия 5 лет составит 800 тысяч рублей", - говорится в материалах на сайте министерства.
С марта 2026 года Минфин РФ планирует поэтапно вводить лицензирование на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, полномочия планируется разделить между Росалкогольтабакконтролем и региональными органами исполнительной власти. Соответствующий законопроект министерства был опубликован в мае текущего года.
"Лицензии будут выдаваться на оптовую, розничную и развозную торговлю по принципу "один торговый объект или одно транспортное средство - одна лицензия". Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. Розничные лицензии будут выдаваться лицензирующими органами субъектов РФ", - приводит Минфин слова Сазанова.
Поэтапное введение лицензирования предполагает выдачу лицензий с 1 марта по 1 сентября 2026 года, с 1 сентября введение запрета на торговлю без лицензии, а с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года установление переходного периода для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям, отметили в Минфине.
"Ведение оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензий повлечет за собой административную и уголовную ответственность", - подчеркнули в Минфине.
Для получения лицензии объекты должны уплатить пошлину, не иметь налоговой задолженности более 3 тысяч рублей, иметь в собственности, хозяйственном управлении, оперативном управлении или в аренде магазин или павильон площадью не менее пяти квадратных метров сроком на год и более, уточняет Минфин.
"Регионам предоставят полномочия вводить более строгие требования: можно будет устанавливать дополнительные ограничения мест розничной продажи, увеличивать размер минимальной площади торгового объекта, но не более чем в два раза", - добавил Сазанов.
Введение лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией позволит обелить рынок и обеспечить регионам дополнительные доходы, отметил замминистра.
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ЭкономикаРОССИЯАлексей СазановДмитрий ГригоренкоМинфинГоссоветРосалкогольтабакконтроль
 
 
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