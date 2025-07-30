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Россия нарастила экспорт молочной сыворотки
Россия нарастила экспорт молочной сыворотки - 30.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт молочной сыворотки
Россия за прошлое полугодие нарастила экспорт молочной сыворотки в 2,3 раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - около 15... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T10:49+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Россия за прошлое полугодие нарастила экспорт молочной сыворотки в 2,3 раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - около 15 тысяч тонн почти на 14 миллионов долларов, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за период январь-июнь 2025 года российский экспорт молочной сыворотки составил около 15 тысяч тонн почти на 14 миллионов долларов. В 2024 году за аналогичный период Россия поставила на зарубежные рынки около 10 тысяч тонн на сумму порядка 6 миллионов долларов. Таким образом, российский экспорт вырос почти в 1,5 раза в натуральном выражении и в 2,3 раза — в стоимостном", - говорится в сообщении. Отмечается, что первые пять мест из числа импортеров по объему экспорта в стоимостном выражении занимает Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Египет. Всего в 2025 году Россия экспортировала молочную сыворотку в более чем 14 стран.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Агроэкспорт, Минсельхоз
Россия нарастила экспорт молочной сыворотки
"Агроэкспорт": Россия за полугодие нарастила экспорт молочной сыворотки в 2,3 раза
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Россия за прошлое полугодие нарастила экспорт молочной сыворотки в 2,3 раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - около 15 тысяч тонн почти на 14 миллионов долларов, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно оценкам экспертов, за период январь-июнь 2025 года российский экспорт молочной сыворотки составил около 15 тысяч тонн почти на 14 миллионов долларов. В 2024 году за аналогичный период Россия поставила на зарубежные рынки около 10 тысяч тонн на сумму порядка 6 миллионов долларов. Таким образом, российский экспорт вырос почти в 1,5 раза в натуральном выражении и в 2,3 раза — в стоимостном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первые пять мест из числа импортеров по объему экспорта в стоимостном выражении занимает Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Египет. Всего в 2025 году Россия экспортировала молочную сыворотку в более чем 14 стран.
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